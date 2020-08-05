Наталья Кочанова посетила минскую среднюю школу № 52, которая готовится к открытию

Новая СШ № 52 в районе Каменной Горки готовится распахнуть двери для учеников с 1 сентября. Это станет настоящим подарком для жителей самого крупного в столице Фрунзенского района. Оценить готовность здания к началу учебного года в качестве уполномоченного Президента по Минску приехала Наталья Кочанова.

Это здание с ярким оранжевым фасадом сразу притягивает взгляд, внутри тоже много насыщенных оттенков, которые наверняка оценят ребята. При этом каждый из четырех блоков школы имеет свой основной цвет. Просторные светлые классы, раздевалки, спортивный зал, столовая на 430 мест, конференц-зал – есть все необходимое для отличной учебы и будущих побед.

– Вопрос строительства школы в микрорайоне стоял очень остро, – отмечает директор школы Оксана Цуран. – Все с нетерпением ждали введения в эксплуатацию здания, которое начали строить 1,5 года назад. По проекту школа рассчитана на 1020 учащихся, однако уже сейчас к нам подали документы более 1500 человек, поэтому будем работать в две смены. Огромная благодарность государству за этот современный объект образования, в котором очень широко представлена спортивная составляющая: у нас есть стадион со спортивным газоном и резиновыми беговыми дорожками, хоккейная коробка, волейбольная, баскетбольная площадки, городок для строевой военной подготовки и даже детский игровой городок для учеников младших классов. Изюминка школы – бассейн на две чаши. В малой будут учиться плавать малыши, в большой, размеры которой 11 на 25 метров, смогут заниматься не только ученики, но и жители района. Уже с сентября мы предоставим для них такую платную услугу. Одновременно бассейн смогут посещать 45 человек. К слову, там же расположены и трибуны – мы планируем проводить соревнования по плаванию.

Электронный контроль доступа в учреждение обеспечивают турникеты, через них можно пройти только с помощью многофункциональной карты учащегося, которая будет использоваться и как проездной билет в транспорте, и как читательский – в библиотеке. Кроме того, с ее помощью можно будет совершать покупки в буфете. Кстати, питанию здесь уделено особое внимание, штат сотрудников пищеблока уже полностью набран. Пропускная мощность столовой – около 6200 порций в день.

Директор провела для гостей полноценную экскурсию по школе, чтобы показать: она почти в полной готовности к 1 сентября. То ли еще будет: одних первых классов в этом учебном году уже сформировано десять!

– На мой взгляд, великолепная школа, в которой созданы отличные условия для учебы, – поделилась впечатлениями Наталья Кочанова. – Я уверена, что дети в начале учебного года будут довольны, равно как и их родители. Горячее питание, бассейн, тренажерный зал – все это направлено на то, чтобы ребенок мог полноценно развиваться, в том числе физически, а не только получать знания по всем предметам. Такие школы становятся центром притяжения и для других жителей микрорайона, которые в свободное время смогут посещать спортивные объекты, что тоже очень важно. Наше государство всегда уделяло огромное внимание системе образования, Президент всегда делает акцент на то, что у детей должны быть созданы самые лучшие условия для учебы и занятий спортом.