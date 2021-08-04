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  2. Наталья Эйсмонт рассказала, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей

Наталья Эйсмонт рассказала, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей

Интервью пресс-секретаря Главы государства показали в эфире телеканала СТВ в рамках документального проекта «2020». Фильм первый с названием "Заговор" посвящен  подготовке к президентским выборам в Беларуси.

Говоря о подготовке к народному волеизъявлению, Наталья Эйсмонт рассказала о той обстановке, которая сложилась в государстве и в обществе в связи с появлением коронавируса.

- По признанию Президента, он ведь тогда предвыборной компанией как таковой не занимался вообще,-  подчеркнула Наталья Эйсмонт. - Он занимался лечением, здоровьем и жизнями людей. Утром, днем, вечером, а иногда и ночью в эти месяцы на стол Президента десяток раз в день ложились сводки. Каждый человек из "тяжелых" на ИВЛ был на личном контроле [Главы государства].

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