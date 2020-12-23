Наступающий год Быка будет трудным для этих знаков зодиака





Неприятности 2021 года для Овнов локализуются в зоне авантюрных устремлений, связанных с нарушением законов, как государственных, так и общеморальных. Овнам следует напрочь забыть о том, что существует азарт и везение в играх на деньги. Если мелкие спекуляции ещё могут пройти и вскружить голову успехом, то вот крупные ставки неминуемо будут проиграны. В любовных делах тоже все будет не безоблачно. Похождения тоже могут доставить переживаний. В наступающем Овнам году предстоит череда разоблачений, конфликтов, всяческой ненужной суеты. Всеми силами следует избегать курортных романов. Ничего хорошего они не принесут.

Звезды предупреждают Водолеев: умерьте свои амбиции. Везение и признание окружающих могут сделать Водолеев чересчур самоуверенными, вплоть до потери связи с реальностью. 2021 год пролетит у Водолеев как одна минута, потому что представители знака будут заняты, очень заняты и своими делами, и тем, к чему не имеют никакого отношения. Помимо упорной работы Водолеев ожидает ещё и борьба нечестностью, враждой и заблуждениями. Все эти неприятные явления как поступят извне, так и окажутся отчасти порождёнными самими Водолеями. Важно не погрязнуть в мелочности и подозрительности, потому что именно это и может перечеркнуть все позитивные начинания, совершённые Водолеями.

В 2021 году Львы смогут подняться на такой уровень, где им будут доверять самые ответственные из решений. Опасность периода состоит в том, что пути назад уже не будет. Доверие общества легко завоевать лишь однажды, вторая попытка будет окрашена горечью подозрительности. Те из представителей знака Льва, кто привык строить свои отношения с миром, только исходя из сугубо личных интересов, своими руками могут разрушить лучшее, что когда-либо получалось у них. В житейском плане 2021 год станет для Львов периодом испытания на прочность. Вероятна цепочка проблем со здоровьем, вызванная переутомлением. Именно поэтому в течение года важно распределять силы и не браться за невыполнимые задачи.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье