Настоятель строящегося храма в Горках пообещал каждому меценату свидетельство на именной кирпич

Свидетельство на именной кирпич сможет получить каждый меценат, пожертвовавший на возведение Храма всех Белорусских Святых в Горках. Такое заявление сделал в своем Инстаграме настоятель прихода протоирей Сергий Мосур. По его словам, имена спонсоров будут написаны на кирпичах, которые лягут в стену церкви.

Новый храм пропишется в районе автовокзала. На этом месте уже возведена шатровая церковь, где проходят службы. Настоятель сообщает, что кроме самой церкви здесь откроется церковная лавка, будут построены звонница и крестильный храм. Церковь станет третьей по счету в городе. Протоиерей Сергей отмечает, что ее строительство отвечает реальным потребностям Горок и ближайших к ним деревень — в действующих храмах во время богослужений становится тесно.

Фото: gorkiv.by