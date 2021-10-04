«Наследство без границ»: по такому принципу с 5 октября в Витебске нотариусы будут оформлять наследственные дела

С 5 октября в Витебске изменится система ведения наследственных дел: для открытия и оформления наследства обратиться теперь можно к любому нотариусу независимо от того, в каком районе города проживал умерший.





– пояснила

Татьяна Станиславовна напомнила, что при оформлении наследственных прав действует приоритет наследника: наследственное дело открывают по заявлению того, кто раньше других обратился к нотариусу, к которому должны обращаться и все остальные наследники. Информацию об открытом наследственном деле, а также о нотариусе, ведущем его, можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты www.belnotary.by в разделе «Поиск открытого наследственного дела».

– Нововведения коснуться только оформления наследственных прав на имущество наследодателей, проживавших на момент смерти в Витебске. Для остальных порядок оформления наследства остается прежним, – подчеркнула Татьяна Маскина. – Например, если наследодатель на момент смерти проживал (был зарегистрирован) на территории Бешенковичского района, наследникам необходимо обращаться в нотариальную контору Бешенковичского района независимо от того, где находится наследственное имущество.

Напомним, что для принятия наследства либо отказа от него необходимо обратиться к нотариусу до истечения шести месяцев с момента смерти наследодателя.



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