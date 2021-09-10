Насколько тяжело инфицированный коронавирусом перенесет болезнь? Расскажет нейросеть

Ученые разработали нейросеть, с помощью которой можно оценить вероятность тяжелой формы COVID-19 у заразившегося этим вирусом человека. Подробности приводит ТАСС.
Чтобы определить степень тяжести протекания болезни, искусственный интеллект анализирует первые анализы пациентов и наблюдает за их состоянием. Точность прогноза – 83%.
Для обучения нейросети использовались данные о протекании болезни у 60 инфицированных в возрасте от 18 до 85 лет, которые по-разному переносили коронавирус. Врачи проследили, как менялось состояние этих пациентов на первых стадиях развития инфекции, а также изучили, как коронавирус повлиял на 50 различных биомаркеров в их организме. К уже полученным данным ученые добавили аналогичную информацию для 17 здоровых людей. Эти сведения и использовались при подготовке нейросети к работе.
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