«Нашли не в капусте, а под елкой»: истории мам, которые родили в первую ночь 2021 года

Первенец 2021-го

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БЕЛТА

Ночь подарков

Фото из личного архива героини

«И под Новый год счастье к нам придет для тебя и меня»

В тему. В Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка – 24 мальчика и 29 девочек. В новогоднюю ночь 2020 появилось меньше деток – 36. Всего 1 января 2021 года в стране родился 101 ребенок – 55 девочек и 46 мальчиков.

Маленький белорус появился на свет в первую же минуту наступившего года. Ребенок – настоящий богатырь: его вес – почти 4 килограмма и рост – 53 сантиметра. Это первенец в семье Дианы и Ивана Жоровых. Малыш родился в витебском областном роддоме. Сейчас он перепрофилирован под ковидный госпиталь. Сама Диана с мужем живет в Орше.– рассказывает Диана.С будущим мужем девушка познакомилась в колледже, быстро нашли общий язык. С тех пор прошло уже четыре года. Еще до того, как Диана забеременела, пара решила, что сына назовут Роман.Семья не ожидала такого поворота событий – рождения сына и внука на Новый год. Когда стало известно, что Диана родила, все позабыли про бой курантов и тут же «повисли» на телефоне с поздравлениями.Рождество молодая мама с сыном и мужем встречает дома в Орше.На гродненщине первый «новогодний» малыш появился в Островецкой ЦРКБ. В 2.35 двадцати двух летняя Диана Базюк родила мальчика весом 3 870 граммов и ростом 55 сантиметров. Девушка – домохозяйка, муж Юрий работает кладовщиком на Белорусской АЭС. В 2017 году первой у них родилась дочь, теперь – сын, которого назвали Егором.– говорит Диана.– такой вердикт вынесла Марина Журавлева, которая родила мальчика в ночь с 31 на 1 в витебском роддоме. Маленький Женя – богатырь – 4 килограмма 420 граммов.Молодая мама шутит, что на вопрос сына: «Как я появился?» будем отвечать не стандартное «в капусте нашли», а под елкой.В Барановичах первой в новогоднюю ночь появилась на свет девочка в 1.15 с весом 3,07 килограмма и ростом 49 сантиметров в семье Светланы и Сергея Котик. Это третий ребенок в семье. Супруги уже воспитывают двоих мальчиков Владислава и Артема – 14 и 7 лет. Светлана всегда мечтала иметь дочку, и вот он – долгожданный подарок прямо на Новый год. 31 декабря в семье начали приготовление праздничного стола, а в 21:30 роженицу забрала скорая. Так как семья живет в своем доме в Ивацевичах, а роддом там из-за коронавируса закрыт, то пришлось ехать в Барановичи. За сорок минут водитель скорой помощи доставил пациентку в точку назначения. Бой курантов Светлана встретила в родзале…– делится впечатлениями женщина. –Имя дочурке выбирали на семейном совете. Споров было много…Вторым ребенком, который появился в новогоднюю ночь в Барановичах, стал мальчик в семье Трубенок, он родился в 3 часа 25 минут с весом 2,84 килограмма и ростом 49 сантиметров. Это второй ребенок в семье, дома роженицу с малышом ждет муж и двухлетний сын.— рассказала Анжелика Трубенок.Всего в новогоднюю ночь в Барановичах родилось семеро детей: четыре мальчика и три девочки. По словам медиков, обычно 1 января рождается меньше деток.