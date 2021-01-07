Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Нашли не в капусте, а под елкой»: истории мам, которые родили в первую ночь 2021 года

«Нашли не в капусте, а под елкой»: истории мам, которые родили в первую ночь 2021 года

Есть такой анекдот-вопрос: как может первоапрельская шутка стать подарком к Новому году? Ответ – это когда мама с папой полюбят друг друга в День смеха, 1 апреля, и родится у них к Новому году ребеночек. Поэтому считается, что новогодние дети веселые и задорные. А вот маме-то совсем не до смеха! Каково это – все веселятся и пьют, а у тебя в этот момент отходят воды? Мы побеседовали с женщинами, у которых произошло именно так в эту новогоднюю ночь.

Первенец 2021-го

Маленький белорус появился на свет в первую же минуту наступившего года. Ребенок – настоящий богатырь: его вес – почти 4 килограмма и рост – 53 сантиметра. Это первенец в семье Дианы и Ивана Жоровых. Малыш родился в витебском областном роддоме. Сейчас он перепрофилирован под ковидный госпиталь. Сама Диана с мужем живет в Орше.

Фото: БЕЛТА

– 21 декабря я делала тест в женской консультации, позже мне позвонили и сказали, что он положительный. Тогда приехала машина и забрала в витебский родильный дом, – рассказывает Диана. 

С будущим мужем девушка познакомилась в колледже, быстро нашли общий язык. С тех пор прошло уже четыре года.  Еще до того, как Диана забеременела, пара решила, что сына назовут Роман.

– Родители предлагали другие варианты, но мы настояли на своем. Ведь это наш любимый первенец, поэтому выбор имени бы за нами. 

Семья не ожидала такого поворота событий – рождения сына и внука на Новый год. Когда стало известно, что Диана родила, все позабыли про бой курантов и тут же «повисли» на телефоне с поздравлениями.  

– Меня после родов подержали 4 дня в красной зоне, а потом перевели в зеленую. 

Рождество молодая мама с сыном и мужем встречает дома в Орше. 

Ночь подарков

На гродненщине первый «новогодний» малыш появился в Островецкой ЦРКБ. В 2.35 двадцати двух летняя Диана Базюк родила мальчика весом 3 870 граммов и ростом 55 сантиметров. Девушка – домохозяйка, муж Юрий работает кладовщиком на Белорусской АЭС. В 2017 году первой у них родилась дочь, теперь – сын, которого назвали Егором.

Фото из личного архива героини

–  Рожать я должна была позже – 5 января. Но в 10 вечера 31 декабря пришлось ехать в больницу, – говорит Диана. 

«Точная копия папы», – такой вердикт вынесла Марина Журавлева, которая родила мальчика в ночь с 31 на 1 в витебском роддоме. Маленький Женя – богатырь – 4 килограмма 420 граммов. 

Сначала, конечно же, все с Новым годом поздравляли, пока не знали. А потом, когда мы сообщили, что стали родителями сына, то, естественно, стали писать, поздравляем еще и с тем, что такой подарок на Новый год получился. Самое огромное счастье.

Молодая мама шутит, что на вопрос сына: «Как я появился?» будем отвечать не стандартное «в капусте нашли», а под елкой.

«И под Новый год счастье к нам придет для тебя и меня»

В Барановичах первой в новогоднюю ночь появилась на свет девочка в 1.15 с весом 3,07 килограмма и ростом 49 сантиметров в семье Светланы и Сергея Котик. Это третий ребенок в семье. Супруги уже воспитывают двоих мальчиков Владислава и Артема – 14 и 7 лет. Светлана всегда мечтала иметь дочку, и вот он – долгожданный подарок прямо на Новый год. 31 декабря в семье начали приготовление праздничного стола, а в 21:30 роженицу забрала скорая. Так как семья живет в своем доме в Ивацевичах, а роддом там из-за коронавируса закрыт, то пришлось ехать в Барановичи.  За сорок минут водитель скорой помощи доставил пациентку в точку назначения. Бой курантов Светлана встретила в родзале… 

– Не ожидала, что буду рожать на Новый год, – делится впечатлениями женщина. – Думала, что раньше или уже после Рождества. Но, доченька решила встретиться с мамой на такой волшебный праздник. Это как в песне: «И под Новый год счастье к нам придет для тебя и меня, будем вместе ты и я». А вот мои мужчины остались дома втроём. Хорошо, что я все успела приготовить, и им осталось только накрыть на стол.

Имя дочурке выбирали на семейном совете. Споров было много…

– Каждый из сыновей предлагал свое имя, а мужу они не нравились. Я же решила, что назовет именно он, так как сыновей называла я. Имя нашей маленькой принцессы – Алёнка.

Вторым ребенком, который появился в новогоднюю ночь в Барановичах, стал мальчик в семье Трубенок, он родился в 3 часа 25 минут с весом 2,84 килограмма и ростом 49 сантиметров. Это второй ребенок в семье, дома роженицу с малышом ждет муж и двухлетний сын.

– Я встретила дома с семьей Новый год. Успела убрать стол и поехала рожать, — рассказала Анжелика Трубенок.

Всего в новогоднюю ночь в Барановичах родилось семеро детей: четыре мальчика и три девочки. По словам медиков, обычно 1 января рождается меньше деток.
В тему. В Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка – 24 мальчика и 29 девочек. В новогоднюю ночь 2020 появилось меньше деток – 36. Всего 1 января 2021 года в стране родился 101 ребенок – 55 девочек и 46 мальчиков. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Финляндия из-за пандемии продлила ограничения на границе до 9 февраля
Президент Германии назвал события в Вашингтоне результатом лжи и неуважения к демократии
В Брестской области с начала года задержаны более 30 пьяных водителей
Мировые цены на продовольствие в 2020 году стали самыми высокими за трехлетний период - ФАО
«Нашли не в капусте, а под елкой»: истории мам, которые родили в первую ночь 2021 года
США сейчас будет очень сложно в глобальном мире претендовать на лидерство - Дзермант
В Бобруйском районе в жилом доме обнаружено тело мужчины
ГАИ напомнила о правилах вождения в сложных погодных условиях
Биткоин обновил исторический максимум в $38 тыс.
Азербайджан сократил в 2020 году добычу нефти на 8,2%
мнение
Светлана КОСАЧ
Британский локдаун: горе или чудо
Шпаковский: география протестов в США расширится и жертв будет больше
Праздник "Волшебное мгновение" прошел 7 января в парке Подниколье в Могилеве
Instagram в восторге от красоты Сальмы Хайек
Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Япония введет режим ЧС в столичном регионе из-за быстрого распространения COVID-19
Фотофакт. В Витебске проходят традиционные рождественские гуляния
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Косачев: протесты будут повторяться и на следующих выборах в США
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 23 541
Слуцкий: США после событий в Вашингтоне не смогут претендовать на звание мирового "светоча демократии"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мы писали, мы устали
В Червенском районе при пожаре квартиры пострадала женщина
Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 2395
Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, есть погибшие. В Вашингтоне комендантский час
В Украине зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Фотофакт. Рождественские гуляния у Свято-Елисаветинского монастыря
Зажигательный танец роботов в честь Нового года восхитил сеть – видео
Лукашенко о народном единстве: только вместе мы можем спасти этот клочок земли
Митрополит Вениамин: будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу
На Камчатке под обвал ледника попали четыре туриста, один погиб
мнение
Виктория КОХНО
Каковы плоды инфантильности
Соболенко в первом матче года обыграла Херцог
Старинное Рождество в Несвижском замке - стрим
Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада
В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба
В Поставском районе при пожаре в доме погиб мужчина
В Чехии вновь зарегистрирован суточный максимум заразившихся COVID-19
Почистил и съел? Есть идеи получше! Рецепты интересных блюд из мандаринов
Где эта елочка? Тест
В Гомеле инспекторы ГАИ устроили погоню для остановки бесправника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пат и Паташон
Ремонт требовался даже Lamborghini. Топ-5 громких отзывных кампаний в мире
Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
ВОЗ: разработанные вакцины эффективны от новых штаммов коронавируса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ