Наши меры более действенны, чем там, где ввели карантин - Гайдукевич

Беларусь в условиях пандемии коронавируса ввела адекватные своему положению и своей экономической модели меры, которые зачастую более эффективны, чем там, где ввели жесткий карантин. Такое мнение во вторник в эфире телеканала ОНТ высказал депутат Палаты представителей, зампред комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.





«Когда говорят, Беларусь не ввела карантин, а мы ввели, вы сравните ситуацию в наших странах. И получается, что иногда наши меры более жесткие и действенные, чем в той стране, где на бумаге введен карантин, а когда мы смотрим на количество людей, ходящих по улицам, то получается, что у нас без карантина и людей меньше, и ситуация совсем другая», — заявил Гайдукевич.

«Меня больше волнует то, что во время пандемии ни один конфликт в мире не остановился, ни одна война не остановилась, а противоречия между странами выросли, конкуренция выросла», — заявил Гайдукевич. США, по его словам, уже готовы развязать экономическую войну с Китаем, а аналитики китайские говорят, что возможно и военное столкновение.

«Меня всегда поражает, что нас критикуют незаслуженно абсолютно, сравнивая несравнимое, — сказал депутат. — Я с уважением отношусь к тем мерам, которые принимает та или иная страна в борьбе с коронавирусом. Она их должна принимать с учетом своей территории, плотности населения, с учетом состояния системы здравоохранения, наконец, с учетом экономических реалий».

Беларусь пошла тем путем, которым должна была пойти. У нас нет такого количества мигрантов, ни как в Европе, ни как в Москве. Это очень важный момент. Второе, мы сохранили систему здравоохранения, не только сохранили, но и сумели развить, и она показала свою эффективность. Третье, у нас велика доля государственных предприятий, да, есть доля предпринимательства, но у нас своя экономическая модель, отметил депутат. «И мы приняли именно те меры, которые подходят нашей модели», — заявил Гайдукевич.