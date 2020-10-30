Наши люди по-прежнему любят писать от руки

Считается, что шариковые ручки впервые поступили в продажу в конце октября 1945 года, хотя на самом деле это случилось раньше, да и само изобретение случилось в Венгрии еще до войны. Местный журналист Ласло-Йожеф Биро, наблюдая за работой типографских станков, размечтался о том, чтобы процесс письма проходил так же гладко, как процесс печатания.И он создал прибор, о котором мечтал, но на этом пути были бегства и погони, кража патента и прочие атрибуты авантюрного романа.Кончилось тем, что шариковые ручки пришли в школы и вузы, в учреждения, в дома и мастерские художников. Можно ли забыть времена, когда стержни от шариковых ручек заправляли чернилами и, чтобы продлить удовольствие, разводили водой?– с улыбкой признается, – не поддерживает егоприучилась к письму еще в Средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории.– говорит она.А вот– горячая поклонница шариковых ручек, и у нее на этот счет своя философия:– И как же? – спрашиваю я.играющий на многих инструментах, включая терменвокс и карильон. Любит посещать нашу столицу с концертами. Интересуюсь, как она пишет ноты, ведь для записи нот существует масса компьютерных программ.– говоритТак что при всей привлекательности прогресса люди не спешат расставаться с традиционными орудиями письма. Их сокровенная мысль, их чувство прекрасного по-прежнему выражает себя в движениях руки по бумаге, и вряд ли компьютеры это изменят – так же, как онлайновые лекции никогда не заменят живого контакта ученика и учителя.Люди и общество не меняются в одночасье, и невозможно предугадать, расстанемся ли мы когда-нибудь с шариковыми и перьевыми ручками. Так давайте же писать стихи и любовные письма, научные статьи и ярлычки на банках с вареньем. Главное, чтобы письменное слово несло в себе добро.Фото автора