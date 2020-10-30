Наши люди по-прежнему любят писать от руки

В Международный день шариковой ручки я спросила у представителей разных профессий, продолжают ли они пользоваться этим простым, удобным и дешевым прибором для письма.
Считается, что шариковые ручки впервые поступили в продажу в конце октября 1945 года, хотя на самом деле это случилось раньше, да и само изобретение случилось в Венгрии еще до войны. Местный журналист Ласло-Йожеф Биро, наблюдая за работой типографских станков, размечтался о том, чтобы процесс письма проходил так же гладко, как процесс печатания.
И он создал прибор, о котором мечтал, но на этом пути были бегства и погони, кража патента и прочие атрибуты авантюрного романа.
Кончилось тем, что шариковые ручки пришли в школы и вузы, в учреждения, в дома и мастерские художников. Можно ли забыть времена, когда стержни от шариковых ручек заправляли чернилами и, чтобы продлить удовольствие, разводили водой?
– Недавно поймал себя на том, что подзабыл писать ручкой на бумаге, кроме подписи, – с улыбкой признается ученый-историк Александр Морунов.
– Я, как и все, пишу шариковой, но хочу порадовать себя качественной перьевой, – не поддерживает его индивидуальный предприниматель Валерия Артюхова.
Известный оперный режиссер Рахиль Каминкер-Напарин приучилась к письму еще в Средней специальной музыкальной школе при Белорусской государственной консерватории.
– Я стараюсь писать и писала всегда перьевыми ручками, – говорит она. – Мне так удобнее и быстрее. А сейчас пишу самыми тоненькими, которые пишут тушью. Шариковые ручки искажают мой почерк, и рука устает сильно. Пишу много. Рукописи, записки, дневники – все только от руки.
А вот художник-постановщик Белтелерадиокомпании Татьяна Герасимович – горячая поклонница шариковых ручек, и у нее на этот счет своя философия:
– Я пишу шариковой ручкой, рисую ручкой и лайнером. Иногда лайнером пишу. Можно еще накупить цветных и рисовать ими. И сценарии я всегда расписываю шариковой ручкой. И еще мне совершенно небезразлично, как она выглядит.
– И как же? – спрашиваю я.
– Красиво Изящно. Любимого цвета. Оранжевая, желтая, может быть, какая-то пастельная – главное, чтобы радовала глаз и руку. И вообще, я считаю, если человеку безразлично, какого качества его орудие труда, это очень плохо.
Олеся Ростовская – уникальный московский композитор, играющий на многих инструментах, включая терменвокс и карильон. Любит посещать нашу столицу с концертами. Интересуюсь, как она пишет ноты, ведь для записи нот существует масса компьютерных программ.
– Нет, я пишу гелевой ручкой, сто лет не пишу шариковыми! У меня такой нотный почерк, что музыканты играют по рукописям, – отвечает она. – На компьютере я как-то не умею.
– Конечно, я пишу шариковой ручкой! – говорит репортер «Сельской газеты» Елена Басикирская. – Шариковое письмо никакой прогресс не съест.
– Я люблю чернильные ручки, – говорит Эрика Грищенко, ведущий маркетолог Национальной библиотеки Беларуси. – Почерк очень красивый. Правда, сейчас купить хорошую перьевую ручку проблематично. Я люблю с открытым пером.
Так что при всей привлекательности прогресса люди не спешат расставаться с традиционными орудиями письма. Их сокровенная мысль, их чувство прекрасного по-прежнему выражает себя в движениях руки по бумаге, и вряд ли компьютеры это изменят – так же, как онлайновые лекции никогда не заменят живого контакта ученика и учителя.
Люди и общество не меняются в одночасье, и невозможно предугадать, расстанемся ли мы когда-нибудь с шариковыми и перьевыми ручками. Так давайте же писать стихи и любовные письма, научные статьи и ярлычки на банках с вареньем. Главное, чтобы письменное слово несло в себе добро.
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Наши люди по-прежнему любят писать от руки
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