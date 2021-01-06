«Наши дети». В Могилеве поздравили семьи, восстановившиеся в родительских правах

В Могилеве комиссия по делам несовершеннолетних пригласила на рождественскую встречу мам и пап, которые сумели восстановиться в родительских правах. Мероприятие стало частью акции «Наши дети».
Подарки для 24 могилевских семей подготовили Белорусский союз женщин и отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.
– В нашей стране делается все возможное, чтобы обеспечить детям безопасную и здоровую жизнь, –считает заместитель председателя Могилевского горисполкома, председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин Алла Галушко. – Когда есть прямая угроза их жизни и здоровью, государство вмешивается в, казалось бы, личную ситуацию и изымает детей из семьи. Чаще всего это происходит по причине алкогольных срывов родителей. В то же время создаются все условия для возвращение детей в биологические семьи. Это отлаженная система, которая приносит хорошие результаты. И сегодня мы встретились с теми взрослыми, которые попали в непростую жизненную ситуацию, были лишены родительских прав, но каждый из них был настроен вернуть ребенка. И в канун Рождества хотим поблагодарить их за совместную работу, за силы признать свои ошибки и, самое главное, сделать все, чтобы их исправить.
История могилевчанина Василия Гуленкова чуть более года назад прогремела на всю страну. Прохожий спас 9-месячного мальчика, которого с балкона первого этажа выбросила родная тетя – пьяная. Мама грудничка в это время вместе со старшим ребенком и еще одной родственницей пошли в магазин, а отец находился на работе:
– Помню, мне позвонили соседи, рассказали о случившемся. Не в себе от страха я полетел домой, благо оказалось, что с сыном все более-менее в порядке. Приехали "скорая", милиция, социальная служба. Поскольку жена тоже принимала участие в застолье и оставила ребенка под присмотром невменяемого человека, у нас забрали сыновей. Невозможно описать, что мы пережили в то время.
Это исключительный случай для Могилева за годы действия Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» – всего за месяц семья Гуленковых устранила факторы неблагополучия и смогла вернуть детей. Женщина взяла себя в руки и прошла курс лечения у наркологов, также супруги улучшили бытовые условия, прошли курс психотерапии.
Присутствовала на рождественской встрече и Елена Бычкова, два года назад сумевшая вернуть в семью дочь:
– Арина уже ходит в среднюю группу в детском саду, где я работаю. История с возвращением длилась пять месяцев, и это были самые страшные месяцы в моей жизни. Государство делает все возможное, чтобы люди, которые попали в похожую ситуацию, меняли свою жизнь к лучшему. Но без внутренней мотивации, без признания своих проблем и желания над ними работать ничего не получится. Главное, не опускать руки. И бороться в первую очередь с самим собой!
Фото: Павел Савельев
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«Наши дети». В Могилеве поздравили семьи, восстановившиеся в родительских правах
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