«Наши дети». В Могилеве поздравили семьи, восстановившиеся в родительских правах

Подарки для 24 могилевских семей подготовили Белорусский союз женщин и отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.–считаетИстория могилевчанина Василия Гуленкова чуть более года назад прогремела на всю страну. Прохожий спас 9-месячного мальчика, которого с балкона первого этажа выбросила родная тетя – пьяная. Мама грудничка в это время вместе со старшим ребенком и еще одной родственницей пошли в магазин, а отец находился на работе:Это исключительный случай для Могилева за годы действия Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» – всего за месяц семья Гуленковых устранила факторы неблагополучия и смогла вернуть детей. Женщина взяла себя в руки и прошла курс лечения у наркологов, также супруги улучшили бытовые условия, прошли курс психотерапии.Присутствовала на рождественской встрече и Елена Бычкова, два года назад сумевшая вернуть в семью дочь:Фото: Павел Савельев