"Наши дети" в Минской области: Турчин привез подарки многодетной семье, которую родной считают 29 ребят

Марафон новогодних торжеств у супругов Макей из поселка Чисть Молодечненского района, где находится их уютный и гостеприимный детский дом семейного типа, начался сегодня. Добрые волшебники в лице председателя Минского облисполкома Александра Турчина, главы района Юрия Горлова и бизнесмена Павла Топузидиса побывали в гостях у этой дружной семьи и вручили много подарков: стирально-сушильную машину, компьютер, акустическую систему, краски для профессионального образования (акварель, акрил), конструктор "Лего", микрофон и различные угощения.





– Все дети для нас родные и любимые, – говорит мама Раиса. – Для нас с мужем это не столько профессия, сколько предназначение. И мы счастливы, что у нас есть вот такой дом. И здорово, что в Беларуси дети, которые по тем или иным причинам не могут быть рядом с биологическими родителями, могут воспитываться в семьях. Конечно, мы благодарны государству за поддержку. Акция, инициированная Президентом, напоминает всем, что у нас нет чужих детей и они наше главное богатство.





За весь период исполнения обязанностей родителей-воспитателей через семью Макей прошли 29 детей, 12 выпускников, а сейчас они воспитывают семерых деток. В гостиной их просторного дома почетное место занимает фотогалерея всех, кто нашел здесь поддержку, понимание и домашний уют. В этом доме супруги воспитывают детей уже 10 лет. Родители рассказали, что некоторые их выпускники в своей взрослой жизни уже создали свои семьи. Есть даже мамочки с тремя детьми. Связи не обрываются, все созваниваются, находят время для встреч и общих праздников. Раиса и Казимир сами из многодетных семей и считают, что это обстоятельство тоже во многом повлияло на их выбор.





У семьи есть своя добрая традиция: в новогоднюю ночь за праздничным ужином каждый пишет пять желаний и помещает их на елку. Важно сохранить тайну. Записочки хранятся до следующего праздника, чтобы наконец их озвучить. И чудесным образом многое из загаданного исполняется.





12-летний Леонид в семье пятый год. Подросток увлекается футболом, помогает родителям справляться с подсобным хозяйством. Он рассказал, что предновогоднее время для всех в этой семье особенное:

– Мы с нетерпением ждем праздников, загадываем желания. Конечно, главное, чего хочу, – это здоровья для всех в нашей дружной семье. У нас у всех есть мечты, увлечения. Многие из моих новогодних желаний исполнились. Хочется верить, что так будет и впредь.





Председатель облисполкома Александр Турчин отметил:

– Эта традиция сложилась не первый год: мы вместе с Павлом Георгиевичем Топузидисом приезжаем в детские дома семейного типа во время акции, старт которой дал Глава государства. И всегда с очень светлыми и позитивными эмоциями. Эта семья дала дорогу в жизнь 29 ребятам. Это большой труд и ответственность. Наверное, не каждый смог бы взять на себя такую миссию. И эти люди заслуживают большого уважения. То, что мы постарались сегодня максимально исполнить все пожелания, для нас очень приятно. Мы видим, сколько радости у этих детей. Пусть эти подарки сделают их жизнь еще чуточку счастливее. Я благодарен всем руководителям региона и бизнесу, который в это время не стоит в стороне. Уверен, что в Минской области каждое такое учреждение в преддверии Нового года и во время проведения акции "Наши дети" не останется без внимания.