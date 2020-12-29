Наши дети. Министр природных ресурсов и окружающей среды и и. о. председателя КГК посетили детский дом в Минске

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поблагодарил ребят за интересную сказку и за то, что напомнили ему его детство и малую Родину: «».Исполняющий обязанности председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов отметил, что Новый год – один из самых красивых и добрых праздников: «Кроме сладостей воспитанники детского дома получили в качестве подарка от гостей еще и 25 самокатов (их за личный счет закупили сотрудники Комитета государственного контроля), а также ролики и нужную для учреждения микроволновую печь – это уже подарки от представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.