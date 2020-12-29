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  2. Наши дети. Министр природных ресурсов и окружающей среды и и. о. председателя КГК посетили детский дом в Минске

Наши дети. Министр природных ресурсов и окружающей среды и и. о. председателя КГК посетили детский дом в Минске

В минский детский дом № 3 с подарками приехали представители Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Комитета госконтроля, а также Следственного комитета. Мальчишки и девчонки в ярких костюмах снеговиков, пиратов и лесных зверей подготовили для гостей настоящее волшебное представление с Каем и Гердой в главных ролях. Праздник впечатлил гостей и никого не оставил равнодушным. 


Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поблагодарил ребят за интересную сказку и за то, что напомнили ему его детство и малую Родину: «Благодаря нашему Президенту уже более 25 лет проводится теплая, добрая акция «Наши дети». Она является еще одним подтверждением того, что цель нашего государства – забота о человеке». 


Исполняющий обязанности председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов отметил, что Новый год – один из самых красивых и добрых праздников: «В эти дни хочется, чтобы у детей возникали лишь самые добрые и светлые впечатления».


Кроме сладостей воспитанники детского дома получили в качестве подарка от гостей еще и 25 самокатов (их за личный счет закупили сотрудники Комитета государственного контроля), а также ролики и нужную для учреждения микроволновую печь – это уже подарки от представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.









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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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