«Наши дети»: министр архитектуры и строительства приехал в Могилев к трудным подросткам

В Могилевское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа № 2 деревообработки попадают подростки с трудной судьбой. В настоящее время по решению суда за правонарушения здесь находятся 49 воспитанников. Цель учреждения – поставить ребят на путь исправления, чтобы в дальнейшем они были достойными членами общества.
Поскольку объект режимный, гости приезжают не так часто, но новогодняя пора – приятное исключение. Сегодня в рамках акции «Наши дети» сюда заглянули министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович и ректор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова Денис Дук.
– Очень люблю подобные визиты, – признался Руслан Викторович, – поскольку именно от детей заряжаюсь новогодним настроением, вспоминаю о близящемся празднике. Видя, как глаза ребят горят в ожидании чуда, я и сам наполняюсь неподдельными эмоциями. Не оставила меня равнодушным и представленная выставка. В училище парней обучают настоящим мужским профессиям – строительству и деревообработке. Такая база пригодится и в обычной жизни, но я буду рад, если они станут строителями.
По словам Руслана Пархамовича, в строительную отрасль необходимо привлекать молодежь, возрождать интерес к профессии.
– Откровенно говоря, это направление немного утеряно. Специалисты уехали в другие страны в поисках более высоких заработков, и мы испытываем небольшой дефицит кадров. То, что увидел в училище, внушает надежду, что скоро восполним нехватку квалифицированными специалистами.
Воспитанники подготовили для гостей музыкальную программу. Пели, танцевали, показывали акробатические трюки, читали стихи, демонстрировали актерское мастерство, играли на музыкальных инструментах. Кстати, многие произведения были авторскими. И подарок министра – музыкальное оборудование – пришелся как нельзя более кстати: оно поможет подросткам еще больше проявить себя, реализовать таланты, скрасить досуг.
Но не только о материальных подарках мечтают ребята. Ярослав Бельский с нетерпением ждет встречи с близкими – родителями, братьями и сестрой. А Евгений Петрович мечтает реализоваться в боксе. Кандидат в мастера спорта усиленно тренируется и по выходе из училища продолжит путь к заветным медалям и кубкам.
– Хоть мы и находимся за высоким забором, поверьте, здесь работают замечательные люди и здесь воспитываются замечательные дети, – заключил директор училища Виталий Лебедев. – Желаю парням всегда ставить оптимистичные цели и уверенно идти к ним, выйти в жизнь сформированными мужиками в лучшем смысле этого слова. Как показывает практика, нашим выпускникам это удается!
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«Наши дети»: министр архитектуры и строительства приехал в Могилев к трудным подросткам
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА