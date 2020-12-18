«Наши дети»: министр архитектуры и строительства приехал в Могилев к трудным подросткам

Поскольку объект режимный, гости приезжают не так часто, но новогодняя пора – приятное исключение. Сегодня в рамках акции «Наши дети» сюда заглянули– признался Руслан Викторович,По словам Руслана Пархамовича, в строительную отрасль необходимо привлекать молодежь, возрождать интерес к профессии.Воспитанники подготовили для гостей музыкальную программу. Пели, танцевали, показывали акробатические трюки, читали стихи, демонстрировали актерское мастерство, играли на музыкальных инструментах. Кстати, многие произведения были авторскими. И подарок министра – музыкальное оборудование – пришелся как нельзя более кстати: оно поможет подросткам еще больше проявить себя, реализовать таланты, скрасить досуг.Но не только о материальных подарках мечтают ребята. Ярослав Бельский с нетерпением ждет встречи с близкими – родителями, братьями и сестрой. А Евгений Петрович мечтает реализоваться в боксе. Кандидат в мастера спорта усиленно тренируется и по выходе из училища продолжит путь к заветным медалям и кубкам.– заключил. –