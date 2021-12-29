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  2. «Наши дети». Милиционеры устроили большой новогодний праздник для юных сельчан из Костюковичского района

«Наши дети». Милиционеры устроили большой новогодний праздник для юных сельчан из Костюковичского района

Школа в агрогородке Белынковичи Костюковичского района сегодня больше напоминала веселый муравейник. Дело в том, что в рамках республиканской акции «Наши дети» сотрудники Департамента охраны подготовили новогодний праздник для более 120 детей из Новосомотевичского сельского совета.



С самого утра на полевой кухне всех желающих угощали настоящей армейской кашей и сладким чаем. Работали выставки автотранспорта, спецсредств и экипировки, также детей катали на снегоходах. А кинологи показали подготовку служебных собак при выполнении различных задач.



– Милиционеры постоянно навещают нас в праздники и в связи со знаменательными датами. Дети в восторге от этих визитов, ждут их с нетерпением и усиленно готовятся, – рассказывает председатель Новосомотевичского сельсовета Виктор Ковалев. – Например, у них есть стимул лучше учиться, поскольку на новогоднюю елку отбирали по 10 отличников и победителей олимпиад из каждой школы. Полностью охватили многодетные семьи и социальные группы, не забыли про детей-активистов, регулярно участвующих в спортивных и культурных мероприятиях сельсовета.









Затем действо переместилось внутрь учебного заведения. Во время интерактивного праздничного представления «В поисках Нового года» малыши с энтузиазмом помогали Снегурочке искать посох деда Мороза, похищенный Бабой-ягой. Подключились к таком важному делу Сова, Пес и Зубр, которых вызывали при помощи специальной тревожной кнопки. А эксклюзивом шоу стала живая служебная овчарка по кличке Зак.

Для каждого ребенка подготовили полукилограммовую плитку шоколада и огромные коробки со сладкими подарками от министра внутренних дел. 20 отличившихся в учебе ребят стали обладателями мобильных телефонов, что стало большим сюрпризом для ученицы 11-го класса Дианы Ворвуль из Белынковичей.




– Правоохранители устроили нам замечательный праздник, – взахлеб делится впечатлениями девушка. – Понравились все площадки, но особый восторг – служебные собаки! С молодыми овчарками можно было поиграть, погладить их, а с разрешения кинологов даже угостить специальным кормом.



Не меньше министерские Дед Мороз и Снегурочка удивили четверых детей-инвалидов, исполнив их новогодние желания из писем. Попугай, мягкая игрушка, современный гаджет и машинка на пульте управления нашли своих обладателей. О последней мечтал восьмилетний Леша Венцкевич из Новых Самотевичей. Не чающий души в автомобилях мальчик не может отвести взгляд от своего подарка:

– Я хотел именно милицейскую машину со всеми знаками отличия и мигалками. Посмотрите: она такая же, как стоят на улице возле школы. Буду играть с ней и вспоминать, как мне разрешили посидеть внутри служебного транспорта, включить сирену и даже поговорить в рацию!




Заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Наталья Симонова от офицерского собрания вручила школе сертификат на приобретение телевизора, который станет помощником в учебном процессе.


– Я уже не первый раз приезжаю к вам в гости, и, видя искренние улыбки детей и отношение к работе учителей, сюда хочется возвращаться снова и снова, – отметила Наталья Александровна. – Здесь чтят традиции, ценят и уважают своих выпускников. Только слов восхищения заслуживают учителя и родители, которые привили детям добропорядочность, уважение к старшим и патриотизм. Все качества важны для молодого поколения, поэтому не может быть сомнений: вы вырастете достойными гражданами Беларуси.

Начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел Александр Шепелев:

– Хочу пожелать ученикам и коллективу школы, чтобы все заветные желания обязательно исполнились в 2022 году. Чтобы он был более комфортным для жизни, чтобы вы могли заниматься спортом и хорошо учиться, чтобы ваши успехи и достижения только приумножались. Не спешите во взрослую жизнь, цените детство и ту искреннюю дружбу, которая у вас сейчас есть. Всего самого доброго!




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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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