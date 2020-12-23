Государственный комитет судебных экспертиз присоединился к ежегодной благотворительной акции «Наши дети».
Более 7 лет назад руководством ГКСЭ было принято решение о шефстве над детьми Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации № 2 Фрунзенского района г.Минска. За это время у комитета сложились самые теплые и дружеские отношения с руководством учреждения. В ведомстве отмечают, что сотрудники и гражданский персонал центрального аппарата Государственного комитета и подчиненных организаций всегда неравнодушно относятся к проблемам детей и в любой момент готовы оказать необходимую помощь администрации Центра в их нелегком труде.
Сегодня, накануне наступающих Нового года и рождественских праздников, в гости к воспитанникам и сотрудникам Центра приехали долгожданные шефы. С приветственным словом и поздравлениями с Новым годом и Рождеством перед детьми и персоналом Центра выступил заместитель председателя Государственного комитета – главный государственный судебно-медицинский эксперт Овсиюк Юрий Александрович. Участники акции вручили детям новогодние подарки. Центру также была оказана материальная помощь в размере более 7 тысяч рублей.
Фото: Госкомитет судебных экспертиз
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«Наши дети». ГКСЭ приехал с подарками в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
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