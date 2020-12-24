«Наши дети»: Анатолий Сивак поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа в Бобруйске

Бобруйчане Николай и Татьяна Парфеновы - многодетные родители, воспитывающие 12 детей. Быть папой и мамой супруги считают делом всей жизни, поэтому окружить любовью и заботой сумели не только четверых родных малышей, но и приемных сыновей и дочек.



Сегодня в рамках акции «Наши дети» к ним в детский дом семейного типа приехал заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак и привез в подарок игрушки, сладости, приглашения в резиденцию Деда Мороза и большой холодильник без морозилки, о котором давно мечтали Парфеновы. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев подарил детское игровое уличное оборудование.



Семья пригласила всех за праздничный стол.



- Наш дом всегда открыт для гостей, рады каждому доброму человеку, - улыбается Татьяна. – Любим угощать, поэтому голодным от нас никто не выходит. Всей семьей накануне пекли пироги, готовили домашний торт.



Во время беседы супруги рассказали, что для них очень важно, чтобы всех их дети были живы и здоровы, реализовались в этой жизни.



- Сыновья и дочки у нас очень разные и интересные. Одни занимаются плаванием и гимнастикой, другие учат историю и ходят в музыкальную школу. Их успехи – наша главная награда в жизни!



Существенно с воспитанием детей Татьяне и Николаю помогает бабушка Алла Александровна. Каждого жалеет, каждого поддерживает:



- Недавно пересматривала запись свадьбы, и обратила внимание на фразу Тани, что она хочет много детей – «в каждой форточке по мордочке». Так и сбылось! Пять лет назад, когда уже родили несколько своих, они решились на приемного ребенка, поскольку тогда жили в Михалево, где есть приют, и очень жалели этих сироток. Потом взяли еще одного малыша, и еще одного.



Парфеновы стараются максимально окружить детей теплом и заботой. Это сразу ощутила на себе 13-летняя Ксения Конищева, которая попала к ним буквально месяц назад:



- Признаюсь, сначала сильно переживала, как меня встретят и что это за люди. Но все нервы были напрасными, быстро со всеми нашла общий язык, окунулась в дружелюбную домашнюю обстановку. Поскольку Новый год - время загадывать желание, хочу пожелать, чтобы у каждого ребенка был дом и любящая семья, где все будут собираться за большим столом.



Акция «Наши дети» дает возможность отвлечься от рабочих моментов, напитаться радостью близящихся праздников, отметил Анатолий Сивак:



- Подарки - это всего лишь повод зайти в дом. Гораздо важнее само внимание, человеческое общение. Мы сегодня обсудили, казалось бы, простые, но такие важные житейские вопросы: заканчивается школа, куда поступать, кем быть. Желаю, чтобы в этой семье в частности и в стране в целом было больше поводов для хорошего настроения, для улыбок. Чтобы детские глаза искрились радостью и счастьем, равно как и у взрослых!