Разобраться с долгами и иметь четкий бизнес‑план, ориентированный на потребителя: какие еще задачи ­­Лукашенко поставил в ходе совещания по вопросам развития отечественной мотовелотехники

— Когда я говорю о МАЗе, БЕЛАЗе, МТЗ, «Гомсельмаше» и так далее — я говорю о том, что это лицо нашей страны. Страны машиностроительной. Это лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод, поэтому нельзя его потерять.
Есть спрос — нужен продуктОбращаясь к участникам мероприятия, Александр Лукашенко напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза.
Действительно, за более чем 75-летнюю историю предприятие пережило разные этапы. На пике своего развития здесь ежегодно выпускали до 800 тысяч велосипедов и 250 тысяч мотоциклов, а коллектив завода достигал 6000 сотрудников. А вот с 2016-го по конец прошлого года было продано менее 400 тысяч велосипедов и 12,5 тысячи мотоциклов (данные на ноябрь 2020). Хотя перспективы на данном рынке большие.
Глава государства констатировал:
— В последние годы во всем мире сформировался огромный спрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на девять процентов. Поэтому сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере.
Президент напомнил, что в стране сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок «Аист» и «Минск», освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники. Однако финансово-экономические показатели «мягко говоря, не радуют», подчеркнул Александр Лукашенко:
— Доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть. Экспорт слабый и проблему не решает.
Обозначил белорусский лидер и причину сложившейся ситуации:
— Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства — собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, — временный. Вдолгую работать таким образом невозможно.
В беседе с журналистами заместитель Премьер-министра Юрий Назаров прокомментировал отсутствие у завода собственного конструкторского бюро. По его словам, сейчас на аутсорсинге работает два конструктора:
— Один занимается велотехникой, другой — мототехникой. Этот недостаток компенсирован тем, что определенные новые базовые модели для мотовелозавода разрабатывает «Оптрон». Правда, акценты делают на электровелосипеды и электротранспорт.
План должен быть выгоднымНа совещании Президент поставил перед участниками принципиальные вопросы. Прежде всего: какова стратегия развития предприятия? Александр Лукашенко подчеркнул, что основы экономической политики только что утверждены на Всебелорусском народном собрании:
— Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте.Глава государства также напомнил: на ВНС договорились, что лучше развивать те направления, где мы имеем компетенции.
— У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать! Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей.
При этом принципиальный момент: продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная, поскольку конкуренция в данном направлении очень высокая, подчеркнул белорусский лидер. Позже заместитель Премьер-министра уточнил: пусть наша техника и продается за рубежом — в Амурской области России и Африке в том числе, однако самый растущий, а главное, географически близкий рынок — это все же Евросоюз.
— По оценке специалистов, его ежегодная емкость — до 30 миллионов единиц веломототехники. Смотреть надо в первую очередь на этот рынок, он маржинальный. С каким продуктом можно прийти на этот рынок? Очевидно, что с самым дешевым туда приходить не стоит, потому что дешевое ассоциируется с некачественным. Туда надо прийти с качественным продуктом, — подчеркнул Юрий Назаров.
Да, чтобы прийти с электромотовелотранспортом на европейский рынок, нужно получить их сертификат. Многие производства в республике имеют аналогичные европейские сертификаты. Поэтому бояться, что нас туда не пустят, не надо, убежден вице-премьер.
Глава государства подчеркнул, на каких условиях проект может быть перспективным:
— Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно пять лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании.Юрий Назаров в разговоре с журналистами коснулся этого вопроса и пояснил детали, озвученные в ходе совещания: на существующих площадях и при существующих технологиях создать современный качественный продукт уже невозможно.
— Можно еще прирасти. По планам предприятия, они до 2023 года собираются удвоить производство велосипедов. Но это уже не развитие, а движение по инерции. Мы предлагали вариант создания абсолютно нового производства. Нового технологически, с другими подходами, других масштабов. Единственное, нужно определить оптимальный вариант, чтобы создать его с минимальными затратами.
Один из возможных источников финансирования — средства инновационного фонда Мингорисполкома. А вот где именно такое производство будет располагаться (вплоть до того, в каком корпусе), решат после поездки Главы государства на мотовелозавод. Предприятие, кстати, Александр Лукашенко планирует посетить в ближайшее время.
C пользой для государства и людейНа совещании также обсудили предложения по вариантам «расчистки» долгов. Глава государства предупредил:
— Идеи разорвать предприятие на куски, а затем раздать их по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-Банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия.
Александр Лукашенко также поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой, заметив, что «это лакомый кусок — прекрасный участок в центре города, но его размеры превышают потребности предприятия».
— Поэтому городу вместе с Правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей.Предложения о том, чтобы построить там жилье, не принимаются, подчеркнул белорусский лидер. К слову, ожидается, что именно во время личного визита Президента на площадку обсудят, как грамотнее задействовать 27 гектаров площади, на которых расположен завод. Незадействованные, в частности, предлагается передать Минскому городскому технопарку. Вот как прокомментировал это Юрий Назаров:
— На этой площадке в рамках технопарка надо постараться развернуть производство комплектующих. Надо говорить не просто о том, что мы на этих площадях прирастем в объеме производства или создадим, допустим, 100 рабочих мест. Надо говорить о создании принципиально нового высокотехнологичного производства с максимальной локализацией. Сегодня ее уровень 41 процент, а если реализовать эту бизнес-идею, то локализация возрастет до 60 процентов, и это уже хорошо. И если мы в локализацию вовлечем площадку, чтобы она максимально работала как сборочное производство мотовелозавода, будет еще лучше. Это, по сути, рабочие места в центре города.
СПРАВКА «СБ»
Из доклада Юрия Назарова Президенту о ситуации на мотовелозаводе:
— Выпускается более 120 моделей велосипедов и более девяти моделей мототехники, хотя, когда мотовелозавод создавался, речь шла о 20 и четырех моделях соответственно, — отметил вице-премьер. — В 2020 году обществом произведено 69 тысяч велосипедов и три тысячи единиц мототехники. В 2019 году мы освоили выпуск нового вида продукции — электровелосипедов. В 2020 году выпущено 236 единиц такой техники. Абсолютно изменился ассортимент. Из советских велосипедов со стальной рамой осталось четыре модели. Все остальные — абсолютно новые: горные, детские и так далее. Численность работающих на предприятии увеличилась до 120 человек. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за прошлый год положительные. Рост выручки от реализации продукции к уровню 2019 года — 135 процентов, чистая прибыль увеличилась в четыре раза. Экспорт товаров — почти 6,3 миллиона долларов. И впервые в прошлом году экспорт стал равен импорту.
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Фото БЕЛТА