Дзермант: "Наша задача – не позволить нас удушить, не допустить эскалации"

– Политика США не изменится: Китай в покое не оставят. Им не нужны сильные государства со своим видением мира, схватка только начинается. В Китае это понимают и пытаются избежать столкновения. США нужно переламывать конкурентов и не допускать вызовов со стороны других государств, – поделился мнением специалист.
Он отметил, что и у нас будет наблюдаться внешнее влияние, но мы свои вопросы оговорим и оперативно решим.
– Мы граничим с Западом и ЕС – давление на нас будет серьезное. Но за нашей спиной есть мощный тыл: это и военно-политический союз с Россией, и финансово-экономическая сила Китая. Наша задача – не позволить нас удушить, не допустить эскалации. Если будут нападать – придется защищаться, – обозначил Алексей Дзермант.
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