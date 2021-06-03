Наша молодежь очень разная, но хорошая и патриотичная – Гайдукевич

– поделился гость эфира.Олег Гайдукевич также ответил на важный вопрос, упущено ли патриотическое воспитание современной молодежи:– высказал мнение специалист.По мнению лидера партии, чиновникам сегодня нужно как можно больше посещать учебные заведения и общаться со студентами разной аудитории. Депутат добавил, что как минимум раз в неделю группы молодежи посещают Парламент:– сказал он.