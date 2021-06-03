Так высказался сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
– Сегодня у каждого молодого человека есть возможность принять участие в диалоговых площадках, высказаться касаемо Конституции, отправиться на экскурсию в Парламент. Планируем заниматься этим и дальше, – поделился гость эфира.
Олег Гайдукевич также ответил на важный вопрос, упущено ли патриотическое воспитание современной молодежи:
– Каждое поколение говорит, что определенные вещи потеряны. Но я с этим не согласен. Конечно, молодые люди меняются. Но наша молодежь, на мой взгляд, очень разная, но в то же время хорошая и патриотичная, – высказал мнение специалист.
По мнению лидера партии, чиновникам сегодня нужно как можно больше посещать учебные заведения и общаться со студентами разной аудитории. Депутат добавил, что как минимум раз в неделю группы молодежи посещают Парламент:
– Многие наши юные гости не понимают, что такое Парламент, как выстроена работа депутатов. Я много встречаюсь со студентами. Заметил, что они не любят, когда взрослые их боятся, лгут и не ведут откровенные разговоры. Молодые люди сегодня – за честность, за общение на простом языке, – сказал он.
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Наша молодежь очень разная, но хорошая и патриотичная – Гайдукевич
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