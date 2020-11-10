А если точно – на 15,3%. Это 241 623 человека, пишет rg.ru.
Данные за период с 1990 по 2020 год опубликовал местный статистический департамент. Кроме информации по численности населения также привели цифры по рождаемости: она упала на 41%. А численность молодежи сократилась на 42%.
Сейчас в Эстонии живет 1 320 000 человек. В департаменте статистики прогнозируют продолжение падения численности населения. К 2080 году они предполагают сокращение на почти 150 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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Население Эстонии за 30 лет сократилось больше чем на 15%
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