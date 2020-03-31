NASA запустит новую миссию для исследования бурь на Солнце

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NASA

, — сказала Никки Фокс, глава гелиофизического управления NASA.Миссия будет включать в себя шесть микроспутников размером с тостер, которые будут работать как один телескоп. Ее назвали SunRISE — сокращение от Sun Radio Interferometer Space Experiment — космический эксперимент по исследованию Солнца при помощи радиоинтерферометра. На миссию NASA выделило $ 62,6 млн, ее запустят не ранее 1 июля 2023 года.С помощью спутников SunRISE ученые планируют создать трехмерные карты тех областей Солнца, которые становятся источниками возмущений космической среды, приводящих к появлению солнечных бурь. Кроме того, миссия будет следить за тем, что помогает частицам ускоряться во время движения от Солнца.