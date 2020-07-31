NASA установила связь со стартовавшим к Марсу аппаратом Perseverance

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства получили данные телеметрии с марсохода Perseverance, который в четверг отправился к Красной планете.

Космический аппарат исправен и продолжает полет к Марсу, сообщили в NASA. Специалистам также удалось решить проблему чересчур сильного сигнала, получаемого с марсохода. Были изменены настройки приемников, а получающие сигнал антенны были отведены в сторону таким образом, чтобы получать стабильный сигнал без перегрузок, передает ТАСС. Подобная проблема с сигналом уже возникала в 2011 году при запуске марсохода Curiosity.



В четверг марсоход стартовал на ракете Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он должен достичь поверхности Марса 18 февраля будущего года и совершить посадку в кратере Йезеро, где займется поисками следов жизни.

Марсоход представляет собой шестиколесную лабораторию массой 1025 кг. Она оснащена радиоизотопным термоэлектрическим генератором, работающим на двуокиси плутония, и двумя литий-ионными батареями.

У марсохода есть вертолет Ingenuity, который может совершить до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности.

Планируется, что марсоход соберет 40 образцов грунта, которые в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.