NASA рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет

Она пояснила, что уже идут работа над тем, чтобы продлить работу МКС по меньшей мере на десять лет. По ее словам, это очень важно для будущих исследований. Скоро будут опубликованы планы на ближайшие 10 лет.Кэтти Людерс также подчеркнула, что NASA сотрудничает с партнерами по всему миру.– добавила Людерс.