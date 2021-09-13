NASA рассчитывает продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет

Руководство NASA планирует продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) минимум на десять лет. Об этом заявила сегодня во время организованной Роскосмосом совместно с МИД России международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс, сообщает ТАСС.
Она пояснила, что уже идут работа над тем, чтобы продлить работу МКС по меньшей мере на десять лет. По ее словам, это очень важно для будущих исследований. Скоро будут опубликованы планы на ближайшие 10 лет.
Кэтти Людерс также подчеркнула, что NASA сотрудничает с партнерами по всему миру.
– Мы сотрудничаем с мировыми партнерами, чтобы убедиться, что МКС соответствует потребностям индустрии. NASA стремится обеспечить лучшее использование МКС и продолжать научные исследования, – добавила Людерс.