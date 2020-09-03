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НАСА провело испытание разгонного блока ракеты для полетов к Луне и Марсу

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS, на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс. Трансляция испытания велась на сайте НАСА, пишет РИА Новости.


Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате Юта разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.

Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.

SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре прошлого года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.

Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
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Фото: РЕЙТЕР
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