NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Астероид, получивший название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.Этот астероид открыли 14 августа 2009 года. Он относится к аполлонам – астероидам, орбиты которых пересекают орбиту нашей планеты.