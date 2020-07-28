Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предупредило о том, что к Земле приближается астероид диаметром от 84 до 190 метров, пишет ТАСС.
Астероид, получивший название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.
Этот астероид открыли 14 августа 2009 года. Он относится к аполлонам – астероидам, орбиты которых пересекают орбиту нашей планеты.
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
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Фото: РЕЙТЕР