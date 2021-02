NASA показало видеозапись посадки марсохода Perseverance

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства продемонстрировали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода на Красную планету, сообщает ТАСС.

На видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс с момента раскрытия парашюта в атмосфере до отделения посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.

"Эти кадры позволяют получить представление о том, как происходит процесс успешной посадки космического корабля на Марс", - сказал руководитель программы полета Мэтт Уоллес. Его коллега Дейв Груэл пояснил, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых установлены на самом марсоходе, одна - на посадочном модуле, еще одна - на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

В NASA рассчитывали также с помощью установленного на марсоходе микрофона получить аудиозапись момента его посадки на Красную планету, однако сделать этого не удалось. Тем не менее, эксперты NASA воспроизвели аудиозапись, сделанную уже во время нахождения аппарата на поверхности Марса. На ней слышны легкие порывы ветра, скорость которых, по оценкам специалистов, составляет около 5 м/с.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ