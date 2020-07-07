NASA назвало тех, с кем будет работать по дальнему космосу

В планы американской компании входит "освоение" Луны, передает ТАСС слова заместителя руководителя NASA по пилотируемым программам Кэти Лидерс.

NASA будет делать ставку на сотрудничество с иностранными государственными партнерами, а также американским частным сектором в реализации планов своей дальнейшей работы, включая "освоение" Луны.

– Вы будете слышать от меня вновь и вновь: исследование [космоса] – это командный вид спорта, – написала заместитель руководителя NASA по пилотируемым программам Кэти Лидерс в официальном блоге NASA, посвященном американской лунной программе Artemis.

По ее словам, США не собираются в одиночку отправляться в дальний космос.

– Вселенная огромна, и место в нашей команде есть для всех игроков. Расширение масштабов присутствия человека в Солнечной системе зависит от совместных усилий, затрагивающих все аспекты [деятельности в околоземном пространстве] – от [создания и эксплуатации] сетей спутников связи до изысканий в сфере медицины и обеспечения условий работы астронавтов. Независимо от того, работаем ли мы в научной или технологической областях, сфере пилотируемой космонавтики, в NASA, в частном секторе или в других странах, мы добьемся большего, когда станем трудиться вместе, – отметила Лидерс.