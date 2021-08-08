«Нас должны были экономически удушить еще в августе 2020-го» – Головченко

О подробностях гибридной атаки на нашу страну рассказал в заключительной серии документального фильма «2020» премьер-министр Беларуси Роман Головченко:
Видео: СТВ
- Нас должны были экономически удушить еще в 2020 году. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь фактически в ежедневном режиме решали вопросы, связанные с финансово-банковской системой страны, обеспечения ее устойчивости, недопущения девальвационных процессов. Ведь тогда была предпринята масштабная – я ее назову диверсионная, – информационная атака.
По мнению премьер-министра, у тех, кто организовывал так называемые «протесты», не было единого руководства, цели группировок в конечном итоге не совпадали:
- Уникальность нашей ситуации, наверное, была в том, что здесь как раз-таки единой цели не было. Были тактические цели разных групп, которые совпали в одном – что реализации их планов мешает действующая власть Беларуси. И вот тактические интересы этих разных групп, как политического, так и экономического характера, совпали в том, что необходимо разрушить власть. Потом уже в этой мутной воде, если бы реализовался этот сценарий, я уверен, начались бы конфликты между собой тех акторов, интересы которых были сосредоточены в нашей стране, – подытожил Роман Головченко.