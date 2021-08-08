«Нас должны были экономически удушить еще в августе 2020-го» – Головченко

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По мнению премьер-министра, у тех, кто организовывал так называемые «протесты», не было единого руководства, цели группировок в конечном итоге не совпадали:– подытожил Роман Головченко.