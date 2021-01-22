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  2. "Нас больше нет": Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

"Нас больше нет": Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

За личной жизнью российской певицы и ведущей Ольги Бузовой следят миллионы поклонников и не только. В пятницу знаменитость поделилась грустной новостью: она рассталась со своим возлюбленным. Соответствующим постом артистка поделилась на своей личной странице в Instagram. 


– Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своей любви.

Бузова попросила поклонников больше не задавать ей никаких вопросов, а лишь поддержать, так как она и ее семья переживают тяжелые времена. Ее сестра перенесла инсульт, а бабушка находится на лечении от рака в Литве. По словам Ольги, это лишь малая часть того, что на данный момент выпало на ее долю. Знаменитость также призвала больше не писать и не напоминать ей о возлюбленном. 

Поклонники и коллеги тут же принялись сопереживать ведущей: 

– Я тебя люблю, – приободрила певица Лолита Милявская.

– Скорейшего выздоровления родным, вам сил и много позитивных эмоций, – поддержала блогер Марина Шер. 

– Три дня назад обнимались и целовались и были самые счастливые, разве так бывает? – удивилась поклонница.

Однако нашлись и те, кто позлорадствовал по поводу данной ситуации. 

– Контракт закончился! – написала одна из подписчиц, намекая на недавние слухи о том, что между звездами были не чувства, а пиар. 

– Это было очевидно, – добавила следующая пользовательница соцсети. 

– Трамваи приходят и уходят... а нытье слушать – на полгода, – возмутилась блогер Элина Череповская, тем самым припомнив, как Ольга переживала свой развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.  

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе с 7 августа 2019 года. Вокруг отношений пары не раз ходили слухи о расставании, однако знаменитости все отрицали. 29 декабря прошлого года влюбленные улетели отдыхать на Мальдивы, откуда делились яркими снимками. В сети даже появились фото с их тайной росписи. Тогда многие поклонники предположили, что Бузова и Манукян поженились.     
 
Фото: instagram.com/buzova86
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