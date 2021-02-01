Нарушения миграционного законодательства выявлены в пунктах быстрого питания столицы, сообщает ГУВД.
– Для контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют заведения общепита, рынки, строительные объекты и другие точки. За минувшую неделю в пунктах быстрого питания Минска было выявлено восемь фактов нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, – прокомментировали в ГУВД.
По итогам мероприятий к административной ответственности были привлечены четыре иностранца, которые работали без спецразрешения. В отношении гражданина Азербайджана принято решение о депортации в принудительном порядке.
Кроме того, четыре представителя организаций, у которых работали иностранцы с нарушением установленного порядка, привлечены к административной ответственности.
– Результаты проведенных мероприятий доказывают их эффективность. Проверки будут продолжаться, – поделились в милиции.
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Нарушения миграционного законодательства выявлены в пунктах быстрого питания столицы
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович