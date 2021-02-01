Нарушения миграционного законодательства выявлены в пунктах быстрого питания столицы

– прокомментировали в ГУВД.По итогам мероприятий к административной ответственности были привлечены четыре иностранца, которые работали без спецразрешения. В отношении гражданина Азербайджана принято решение о депортации в принудительном порядке.Кроме того, четыре представителя организаций, у которых работали иностранцы с нарушением установленного порядка, привлечены к административной ответственности.– поделились в милиции.