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  2. Народный врач Карпов: особенность работы инфекциониста – включиться в ситуацию полностью и в любой момент

Народный врач Карпов: особенность работы инфекциониста – включиться в ситуацию полностью и в любой момент

Такое мнение по итогам встречи Президента с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград высказал корреспонденту sb.by заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов, которому сегодня было присвоено почетное звание «Народный врач Республики Беларусь».

Отвечая на вопрос, была ли пандемия коронавируса самым тяжелым испытанием в его практике, Игорь Карпов отметил: одновременно оказывать помощь большому количеству людей ему уже приходилось.

– Но инфекционист к такому готов психологически, – подчеркнул он. – Здесь каждый случай представляется чрезвычайно важным, чрезвычайно сложным. Трудность – в огромной ответственности, которая ложится на врача, который борется за жизнь пациентов. Особенность же нашей специальности – включиться в ситуацию в любой момент, и включиться полностью. Нет ничего зазорного и страшного в том, чтобы позвать в помощь коллег, которые, высказав свою точку зрения, могут помочь конкретному человек. Любят говорить, что хирургия – дело коллективное. Но я хочу сказать, что вся медицина в настоящее время стала делом коллективным.

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