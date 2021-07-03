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  2. Народный и семейный. Гости праздника на Кургане Славы делятся впечатлениями

Народный и семейный. Гости праздника на Кургане Славы делятся впечатлениями

Жители самых разных уголков Минской области и столицы воспользовались возможностью провести праздник в мемориальном комплексе «Курган Славы», где с полудня развернулись широкие народные гулянья. Выставки, ярмарки, интерактивные площадки, фотозоны – развлечение можно выбрать на любой вкус для любого возраста. Например, грандиозная выставка военной техники впечатлила всех от мала до велика. Традиционно отмечать День Независимости большинство белорусов приехали сюда семьями, большими дружными компаниями. И здесь действительно было что посмотреть. Участники и гости праздники охотно делились впечатлениям.


Подруги из Минска студентка Лия Мискевич и сотрудник МЧС Анастасия Ковалевская приехали на праздник автопробегом с государственными символами, чтобы возложить цветы и почувствовать, как объяснили девушки, особую атмосферу праздника:

– В День Независимости как никогда чувствуешь гордость за свою страну. И нам действительно есть чем гордиться – историей, богатыми традициями. Мы сами строим свое будущее, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулись. Мы в этом едины, и этот праздник для каждой семьи – особенный. Организаторы постарались. Атмосфера невероятная. Впечатлила выставка военной техники. Даже в роли связисток побывали. Друзей встретили, все замечательно. 




Валентина Козловская из деревни Сосновая Смолевичского района приехала вместе с семьей:

– Все понравилось. Мы и на официальной части присутствовали. Очень проникновенной была речь Президента. Самой главной ценностью для нас белорусов всегда был мир. И так будет всегда. Все остальное мы заработаем, ведь наш народ всегда отличался трудолюбием. 

Елена Чернова приехала из столицы вместе с племянницей, сестрой и  внуками.

- Для нас это не только народный, объединяющий, но и семейный праздник. – поделилась Елена Викторовна. – У нас неподалеку дача и на Кургане Славы часто останавливаемся. Рассказываем детям о нашей героической истории. Сын с женою решили погулять по праздничному Минску, а мы детей взяли сюда. От военной техники они в восторге. Когда вижу внуков счастливыми – это самое ценное. 




Молодые родители Жанна и Владислав Кононовы тоже решили приобщиться ко всенародному празднику на Кургане Славы и порадовать детей. 

- Наши деды и прадеды воевали, поэтому для нас День Независимости, как и 9 мая – важнейшие праздники, - рассказал Владислав. – Мы обязаны чтить, быть преданными памяти предков, которые подарили нам мирное небо. И нашим детям мы обязаны передать эти ценности. 

С большим интересом многие подходили знакомиться с атрибутами военного времени на площадке, которую представили участники историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить». Впечатленная детвора рассматривала оружие, карты, фотографировалась на военном мотоцикле и с членами клуба, которые перевоплотились в бойцов-освободителей – людей, ковавших Великую Победу.

- Цель нашего клуба, который создали люди по интересам разных профессий, чтобы показать важность военно-патриотического воспитания детей и молодежи, развивать в подрастающем поколении патриотизм, осознание важности службы в армии. – рассказал учредитель историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить».  Алексей Коробущенко, - Следующий посыл клуба – показать правильную историю, а не так, как ее пытаются некоторые преподать. Никто не вправе ее искажать. Официально мы зарегистрировались в феврале этого года. Клуб молодой. И первое, что мы сделали, пошли к детям. Стали проводить открытые уроки истории. Уже побывали во многих школах, не только столичных. И мы видим, что это востребовано, это нужно. Нас активно приглашают. И мы очень рады быть на этом празднике и видеть, что людям интересно. 




Богатые народные традиции, представленные творческими, креативными мастерами и умельцами Минской области нашли тоже отклик у гостей праздника.

- Ведь это тоже часть нашей истории, культурного наследия, – уверена Любовь Гребенникова из Пуховичского района, которая представляла Руденский центр творчества детей и молодежи «Вясёлка». -  На всех государственных праздниках выставляем сувенирную продукцию, представляем интерактивную площадку – все, чему учим детей и умеем сами. В райцентре работают сегодня наши коллеги. Атмосфера здесь чудесная, и дождик нисколько не испортил настроения. Пообщались с друзьями, коллегами из других районов. Получили огромный заряд позитива от улыбающихся, счастливых людей, которые приехали с разных уголков Минщины, от песен, от радости единение в этот знаковый для всех нас день.

Областное мероприятие, посвященное Дню Независимости, сегодня состоится в Березино на центральной площади с участием руководства облисполкома. Гостей поздравят известные белорусские артисты, а хэдлайнерами концерта выступят приглашенные гости из России – группа «Дюна» и Наталья Сенчукова. Под занавес праздника гостей ждет лазерное шоу, фейерверк и молодежная дискотека.


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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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