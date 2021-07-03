Народный и семейный. Гости праздника на Кургане Славы делятся впечатлениями

Подруги из Минскаприехали на праздник автопробегом с государственными символами, чтобы возложить цветы и почувствовать, как объяснили девушки, особую атмосферу праздника:из деревни Сосновая Смолевичского района приехала вместе с семьей:приехала из столицы вместе с племянницей, сестрой и внуками.тоже решили приобщиться ко всенародному празднику на Кургане Славы и порадовать детей.С большим интересом многие подходили знакомиться с атрибутами военного времени на площадке, которую представили участники историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить». Впечатленная детвора рассматривала оружие, карты, фотографировалась на военном мотоцикле и с членами клуба, которые перевоплотились в бойцов-освободителей – людей, ковавших Великую Победу.рассказалБогатые народные традиции, представленные творческими, креативными мастерами и умельцами Минской области нашли тоже отклик у гостей праздника.уверенаиз Пуховичского района, которая представляла Руденский центр творчества детей и молодежи «Вясёлка». -Областное мероприятие, посвященное Дню Независимости, сегодня состоится в Березино на центральной площади с участием руководства облисполкома. Гостей поздравят известные белорусские артисты, а хэдлайнерами концерта выступят приглашенные гости из России – группа «Дюна» и Наталья Сенчукова. Под занавес праздника гостей ждет лазерное шоу, фейерверк и молодежная дискотека.