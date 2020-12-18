Наркотики, лекарства и сыр – самые крупные задержания Витебской таможни за 2020 год

Препятствовать нелегальному ввозу запрещенных или незадекларированных товаров в страну – одна из важнейших функций таможенных органов. О топе наиболее крупных и самых интересных задержаний Витебской таможни в уходящем году рассказали в ведомстве.
Фото Антона Степанищева
Возглавляет список изъятие крупнейшей партии гашиша за последние 10 лет весом 668 кг, перемещаемой в контейнере через пункт пропуска «Урбаны». Незаконное вложение нашли благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса. Вторая строчка также связана с пресечением ввоза наркотиков. Бдительность сотрудников таможни позволила предотвратить вовлечение в незаконный оборот более 100 кг (900 тыс. доз) маковой соломки. Наркотическое средство было смешано с пищевым маком общим объемом 88 т, который следовал двумя партиями в адрес одного получателя в Казахстане.
Фото Дениса Малышица
Третью позицию занимает партия дорогостоящих лекарственных средств стоимостью более 418 тыс. долларов. Незаконное довложение обнаружили таможенники в пункте пропуска «Урбаны» при проверке автопоезда Volvo с грузом медикаментов, перемещавшихся из Латвии на территорию ЕАЭС.
На четвертом месте – табачные изделия. Почти 21 млн штук сигарет сербского производства стоимостью 230 тыс. долларов США пытались незаконно вовлечь в оборот на территории ЕАЭС. Подозрение таможенников вызвал нехарактерный маршрут товара. При проверке выяснилось, что указанный в документах получатель товара не имеет отношения к данной поставке, что подтвердило наличие незаконной схемы ввоза табачных изделий.
Фото Андрея Сазонова
Замыкает топ-5 сыр «Филадельфия» и декоративные статуэтки. Их нашли среди сборного груза пищевых продуктов. При этом 500 упаковок сыра были скрыты в коробках от чипсов, а статуэтки, подсвечники и часы для каминной полки, стилизованные под предметы искусства начала XIX столетия, сокрыты в дальней части полуприцепа.
bogacheva@sb.by
Снимки носят иллюстративный характер
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Наркотики, лекарства и сыр – самые крупные задержания Витебской таможни за 2020 год
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