Наркотики, лекарства и сыр – самые крупные задержания Витебской таможни за 2020 год

Фото Антона Степанищева

Фото Дениса Малышица

Фото Андрея Сазонова

Возглавляет список изъятие, перемещаемой в контейнере через пункт пропуска «Урбаны». Незаконное вложение нашли благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса. Вторая строчка также связана с пресечением ввоза наркотиков. Бдительность сотрудников таможни позволила предотвратить вовлечение в незаконный оборот. Наркотическое средство было смешано с пищевым маком общим объемом 88 т, который следовал двумя партиями в адрес одного получателя в Казахстане.Третью позицию занимает партия дорогостоящих. Незаконное довложение обнаружили таможенники в пункте пропуска «Урбаны» при проверке автопоезда Volvo с грузом медикаментов, перемещавшихся из Латвии на территорию ЕАЭС.На четвертом месте – табачные изделия. Почтисигарет сербского производства стоимостью 230 тыс. долларов США пытались незаконно вовлечь в оборот на территории ЕАЭС. Подозрение таможенников вызвал нехарактерный маршрут товара. При проверке выяснилось, что указанный в документах получатель товара не имеет отношения к данной поставке, что подтвердило наличие незаконной схемы ввоза табачных изделий.Замыкает топ-5. Их нашли среди сборного груза пищевых продуктов. При этом 500 упаковок сыра были скрыты в коробках от чипсов, а статуэтки, подсвечники и часы для каминной полки, стилизованные под предметы искусства начала XIX столетия, сокрыты в дальней части полуприцепа.Снимки носят иллюстративный характер