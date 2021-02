Нарезанные вещи Balenciaga, первая коллекция кроссовок JW Anderson и надувная куртка от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

1. Balenciaga и его коллекция нарезанных вещей

Одним из самых главных трендов сезона весна-лето 2021 стал апсайклинг – по другому, вторичное использование старых вещей. И не случайно, использование вторсырья – важный шаг для планеты в нынешние времена. Не остались в стороне и многие мировые люксовые бренды. Balenciaga, Miu Miu, JW Anderson и другие решились на эксперимент и стали перешивать свои архивные коллекции.Самой обсуждаемой на этой неделе стала капсула от Balenciaga. Бренд не просто переработал свою архивную одежду – он создал линейку из нарезок вещей прошлых коллекций. Капсула под названием Cut-Up Capsule была создана в честь открытия нового бутика Balenciaga в Токио.Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Дизайнеры создали новые лонгсливы, худи с капюшоном и футболки из обрезков вещей из архивов бренда. Последние имеют надпись Balenciaga на груди, каждая буква в которой относится к разным коллекциям бренда.Не удивляйтесь, увидев в логотипе Эйфелеву башню и символ «@». Эта коллекция – проверка поклонников бренда на знание работ модного дома.Благодаря необычной цветовой палитре и черным полосам вещи напоминают спортивную форму. Цены на предметы одежды начинаются от 670 долларов.К сожалению, коллекция будет представлена только в бутике в токийском районе Аояма. Но при большом желании вы сможете создать себе неплохой прототип из своих старых вещей в гардеробе.Еще одна громкая новость в модном мире этой недели – британский бренд JW Anderson создал свою первую в истории марки линию кед. До этого он выпускал только совместные коллекции с другими спортивными брендами, например Converse.В первую коллекцию спортивной обуви JW Anderson вошла обувь, которая сочетает в себе грубую форму и лоскутное шитье. Кеды представлены в пяти цветах: черном, белом, оранжевом, зеленом и фиолетовом. Подошва обуви имеет классический песочный цвет.Сам дизайнер подчеркнул, что главный параметр его модели кед – базовая форма. По его словам, кроссовки невероятно сложны в изготовлении, и он хотел найти баланс между авторским дизайном и технологией., – сказал Джонатан Андерсон.Новая линейка кроссовок JW Anderson поступит в продажу в мае.Если бы существовала награда за самые эстетичные коллекции, то в этом направлении японский бренд Uniqlo получил бы первое место. А все потому, что он умело создает одежду, вдохновляясь искусством.Вот и на днях марка объявила о своей дебютной коллекции, созданной в рамках четырехлетнего партнерства с парижским музеем Лувр. Принты с изображениями знаменитых «Джоконды» Леонардо Да Винчи, Ники Самофракийской, «Амура и Психеи» Антонио Кановы предстанут на футболках, свитшотах и худи.Автор принтов – британский графический дизайнер Питер Сэвилл, прославившийся как автор обложек альбомов Joy Division и New Order.О предстоящем сотрудничестве бренд сообщил в социальных сетях, выпустив девятисекундный тизер. По предварительным данным, коллекция должна выйти в феврале 2021 года.Ранее Uniqlo уже создавал коллаборации с ведущими мировыми музеями – галереей Tate Modern в Лондоне, Музеем современного искусства MOMA в Нью-Йорке и московским музеем «Гараж».Если вы думаете, что «спускать деньги на ветер» – это лишь устойчивый фразеологизм, то французский бренд переубедит вас в обратном. Louis Vuitton представил надувную куртку.Да, вы не ошиблись, предмет верхней одежды выполнен из прозрачного высокотехнологичного материала. На всей поверхности куртки размещен тисненый узор Monogram с матовым эффектом. Оригинальная модель имеет съемный капюшон и застегивается на молнию. Кроме того, функциональные клапаны, которые вшиты в куртку, позволяют создавать различные силуэты.Официальный представитель бренда рассказал, что вдохновением для смелого дизайна послужили надувные декорации, представленные на показе сезонной коллекции в Шанхае.Стоимость «воздушного» изделия составляет около 4000 долларов. Куртка уже представлена на официальном сайте бренда.Коллаборации между двумя громкими брендами – это, конечно, хорошо, но что вы скажете, если одна из известных марок сотрудничает с молодой фирмой? Да, это мы говорим о коллаборации Reebok и британского бренда Story mfg.Два бренда создали коллекцию спортивной обуви в аутдор-эстетике. В нее вошли кроссовки Club C и сандалии Beatnik, верх которых выполнен из неокрашенного смесового льна, а бока украшены вышивкой в виде международного символа мира.Одни из создателей Story mfg. Саид Аль-Рубей поделился, что при создании капсулы они вдохновились прогулками на открытом воздухе, которых так не хватает в период локдауна. По словам Аль-Рубей, новые Reebok Club C и Beatnik отражают лаконичную эстетику бренда благодаря чистому силуэту и минималистичной конструкции моделей.Цена за любую пару обуви составляет около 120 долларов.