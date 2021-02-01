Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Нарезанные вещи Balenciaga, первая коллекция кроссовок JW Anderson и надувная куртка от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Нарезанные вещи Balenciaga, первая коллекция кроссовок JW Anderson и надувная куртка от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и расскажем, как из архивных вещей сделать модный свитшот как у Balenсiaga, коллаборация какого бренда на этой неделе стала самой громкой и покажем куртку от Louis Vuitton, которую вы можете надуть сами.

1. Balenciaga и его коллекция нарезанных вещей

Одним из самых главных трендов сезона весна-лето 2021 стал апсайклинг – по другому, вторичное использование старых вещей. И не случайно, использование вторсырья – важный шаг для планеты в нынешние времена. Не остались в стороне и многие мировые люксовые бренды. Balenciaga, Miu Miu, JW Anderson и другие решились на эксперимент и стали перешивать свои архивные коллекции. 

Самой обсуждаемой на этой неделе стала капсула от Balenciaga. Бренд не просто переработал свою архивную одежду – он создал линейку из нарезок вещей прошлых коллекций. Капсула под названием Cut-Up Capsule была создана в честь открытия нового бутика Balenciaga в Токио.  

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Фото: Balenciaga

Дизайнеры создали новые лонгсливы, худи с капюшоном и футболки из обрезков вещей из архивов бренда. Последние имеют надпись Balenciaga на груди, каждая буква в которой относится к разным коллекциям бренда. 
Не удивляйтесь, увидев в логотипе Эйфелеву башню и символ «@». Эта коллекция – проверка поклонников бренда на знание работ модного дома. 

Фото: Balenciaga

Благодаря необычной цветовой палитре и черным полосам вещи напоминают спортивную форму. Цены на предметы одежды начинаются от 670 долларов.

К сожалению, коллекция будет представлена только в бутике в токийском районе Аояма. Но при большом желании вы сможете создать себе неплохой прототип из своих старых вещей в гардеробе. 

2. JW Anderson выпустит первую коллекцию кроссовок

Еще одна громкая новость в модном мире этой недели – британский бренд JW Anderson создал свою первую в истории марки линию кед. До этого он выпускал только совместные коллекции с другими спортивными брендами, например Converse. 

Фото: JW Anderson

В первую коллекцию спортивной обуви JW Anderson вошла обувь, которая сочетает в себе грубую форму и лоскутное шитье. Кеды представлены в пяти цветах: черном, белом, оранжевом, зеленом и фиолетовом. Подошва обуви имеет классический песочный цвет. 

Фото: JW Anderson

Сам дизайнер подчеркнул, что главный параметр его модели кед – базовая форма. По его словам, кроссовки невероятно сложны в изготовлении, и он хотел найти баланс между авторским дизайном и технологией. 

–Мне нравится, что они получились грубоватыми с виду, – сказал Джонатан Андерсон. 

Фото: JW Anderson

Новая линейка кроссовок JW Anderson поступит в продажу в мае.

3. Uniqlo и его коллаборация с Лувром

Если бы существовала награда за самые эстетичные коллекции, то в этом направлении японский бренд Uniqlo получил бы первое место. А все потому, что он умело создает одежду, вдохновляясь искусством. 

Фото: Uniqlo

Вот и на днях марка объявила о своей дебютной коллекции, созданной в рамках четырехлетнего партнерства с парижским музеем Лувр. Принты с изображениями знаменитых «Джоконды» Леонардо Да Винчи, Ники Самофракийской, «Амура и Психеи» Антонио Кановы предстанут на футболках, свитшотах и худи.


Фото: Uniqlo

Автор принтов – британский графический дизайнер Питер Сэвилл, прославившийся как автор обложек альбомов Joy Division и New Order.  


Фото: Uniqlo

О предстоящем сотрудничестве бренд сообщил в социальных сетях, выпустив девятисекундный тизер. По предварительным данным, коллекция должна выйти в феврале 2021 года. 

Ранее Uniqlo уже создавал коллаборации с ведущими мировыми музеями – галереей Tate Modern в Лондоне, Музеем современного искусства MOMA в Нью-Йорке и московским музеем «Гараж».

4. Надувная куртка от Louis Vuitton

Если вы думаете, что «спускать деньги на ветер» – это лишь устойчивый фразеологизм, то французский бренд переубедит вас в обратном. Louis Vuitton представил надувную куртку. 

Фото: Louis Vuitton

Да, вы не ошиблись, предмет верхней одежды выполнен из прозрачного высокотехнологичного материала. На всей поверхности куртки размещен тисненый узор Monogram с матовым эффектом. Оригинальная модель имеет съемный капюшон и застегивается на молнию. Кроме того, функциональные клапаны, которые вшиты в куртку, позволяют создавать различные силуэты.    

Фото: Louis Vuitton

Официальный представитель бренда рассказал, что вдохновением для смелого дизайна послужили надувные декорации, представленные на показе сезонной коллекции в Шанхае. 

Стоимость «воздушного» изделия составляет около 4000 долларов. Куртка уже представлена на официальном сайте бренда.  

5. Reebok выпустил кроссовки и тапочки из смесового льна

Коллаборации между двумя громкими брендами – это, конечно, хорошо, но что вы скажете, если одна из известных марок сотрудничает с молодой фирмой? Да, это мы говорим о коллаборации Reebok и британского бренда Story mfg. 

Фото: Reebok

Два бренда создали коллекцию спортивной обуви в аутдор-эстетике. В нее вошли кроссовки Club C и сандалии Beatnik, верх которых выполнен из неокрашенного смесового льна, а бока украшены вышивкой в виде международного символа мира. 

Фото: Reebok

Одни из создателей Story mfg. Саид Аль-Рубей поделился, что при создании капсулы они вдохновились прогулками на открытом воздухе, которых так не хватает в период локдауна. По словам Аль-Рубей, новые Reebok Club C и Beatnik отражают лаконичную эстетику бренда благодаря чистому силуэту и минималистичной конструкции моделей. 

Цена за любую пару обуви составляет около 120 долларов. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Астрономы открыли гигантское скопление темной материи в древней карликовой галактике
БГМУ возглавил рейтинг результативности среди научных организаций Минздрава
Иран намерен расширять культурные контакты с Беларусью - посол
Более 400 предложений работы ждут соискателей Минска на электронной ярмарке вакансий 4 февраля
Фазель: говорить о точном месте проведения чемпионата мира по хоккею еще рано
У белорусского кота - свой YouTube-канал: за жизнью Пусика следят уже 1,5 миллиона подписчиков
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
В Гомельской области в 2020 году выявлено около 12 тыс. нарушений природоохранного законодательства
Нарезанные вещи Balenciaga, первая коллекция кроссовок JW Anderson и надувная куртка от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Да-да-да
Развитие диабета во время беременности удваивает шансы получить болезни сердца
Беларусь и китайский Чунцин намерены углублять взаимодействие в сфере логистики и транспорта
МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки на лекарства и снизить надбавки
Военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве
Посол Беларуси обсудил с мэром Улан-Батора сотрудничество между столицами двух стран
Кешбэк без подоходного налога и оплата наличными не более 500 БВ – изменен указ о безналичных расчетах
Магазинам разрешили интернет-торговлю белорусскими ювелирными изделиями
В Литве зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19
В 2018–2020 годах с помощью волонтеров в лесном фонде убрали более 27 тысяч кубов мусора
Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сход? На выход!
Турбизнес намерен расширять сотрудничество с вузами по подготовке кадров для отрасли
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
БелАЗ поставил 20 карьерных самосвалов в Заполярье
Житель Жлобина ушиб палец на ноге и пытался обвинить в этом милицию
В США полицейские распылили перцовый газ при задержании девятилетней девочки
В Париже Сена вышла из берегов
Фотофакт. Заснеженные просторы «китайского полюса холода»
Столичные универмаги объявили скидки в феврале
Умер сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор
мнение
Виктория КОХНО
Дети и революция
Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие
В «Великом камне» продемонстрировали итоги развития проекта за пять лет
Из Минска в Дубай и обратно – «Белавиа» открыла новое направление
В Дрогичинском районе шестеро сельчан получили денежную компенсацию на перевод жилья в разряд электродомов
Житель Буда-Кошелево пытался за одну ночь угнать шесть автомобилей
Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения
В Министерстве обороны рассказали об участии в миротворческих миссиях
iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти
Коробка с полезностями для молодой мамы: в минских родильных домах в третий раз стартовала акция MAMA PRO
Первая в мире модель с синдромом Дауна появилась на обложке журнала Elle
мнение
Всеволод ШИМОВ
СНВ-3: можно выдохнуть на пять лет
ГАИ: в гололед основная часть аварий происходит на поворотах
Мир за выходные: попытка переворота в Мьянме, протесты в России и продолжающийся карантин в Южной Корее
В Петриковском районе двое мужчин утонули в Припяти
Авторы
СКАНИРУЙТЕ