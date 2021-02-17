Сегодня утром из Шарм-эль-Шейха вылетел самолет "Белавиа". Он должен был приземлиться в белорусской столице днем, но вернулся обратно в египетский аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
При вылете рейса В2-8216 у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета. Он принял решение о возвращении для дополнительной проверки. В 11:58 по белорусскому времени самолет приземлился в Шарм-эль-Шейхе. Посадка произведена в штатном режиме. Сейчас осуществляется техническая проверка самолета.
В "Белавии" напомнили, что для авиакомпании на первом месте всегда стоит здоровье пассажиров: принимаются все меры, чтобы полеты были максимально комфортными и безопасными.
Фото: БЕЛТА
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Направлявшийся из Египта в Минск самолет "Белавиа" вернулся в аэропорт вылета
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