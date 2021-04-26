«Наполи» победил «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу

«Торино» борется за выживание в элитном дивизионе чемпионата Италии, а «Наполи» имеет виды на один из комплектов наград, вследствие чего ставки в сегодняшней игре были очень высоки. Победить хотели обе команды. А по итогам преуспел фаворит.«Наполи» сделал весомую заявку на успех в начале первого тайма, очень быстро захватив преимущество в два мяча. Отличились Тьему Бакайоко (11-я минута) и Виктор Осимен (13).В дальнейшем обе дружины имели ряд моментов для того, чтобы изменить цифры на табло. Но сделать это никто не смог. А главным событием оставшейся части матча стало удаление полузащитника римской команды Роландо Мандрагоры, которое он схлопотал на 86-й минуте.Сегодня еще играется крайне любопытный поединок между «Лацио» и «Миланом». А встречи тура, состоявшиеся 24–25 апреля, закончились следующим образом: «Дженоа» – «Специя» – 2:0, «Парма» – «Кротоне» – 3:4, «Сассуоло» – «Сампдория» – 1:0, «Беневенто» – «Удинезе» – 2:4, «Фиорентина» – «Ювентус» – 1:1, «Интер» – «Верона» – 1:0, «Кальяри» – «Рома» – 3:2, «Аталанта» – «Болонья» – 5:0.Во главе турнирной таблицы находится «Интер», имеющий 79 очков. Вслед за ним в группе лидеров последовательно идут «Аталанта» (68 баллов), «Милан» (66), «Наполи» (66), «Ювентус» (66), «Лацио» (58) и «Рома» (55).В списке бомбардиров лидирует португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 25 мячей.