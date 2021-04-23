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  2. «Наполи» победил «Лацио» в игре Серии А, команды забили семь мячей

«Наполи» победил «Лацио» в игре Серии А, команды забили семь мячей

В состоявшемся вчера в Неаполе одном из ключевых поединков 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» обыграл «Лацио» – 5:2, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до трех встреч (две победы, одна ничья).


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Голевой дубль в этом сверхрезультативном поединке оформил один из лидеров неаполитанской дружины Лоренцо Инсинье (7-я, с пенальти, 53-я минуты), а еще по одному мячу в ворота римлян отправили Маттео Политано (12), Дрис Мертенс (65) и Виктор Осимхен (80). В составе «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (70) и Сергей Милинкович-Савич (74).

Стоит отметить, что Дрис Мертенс забил 102-й гол в Серии А в составе «Наполи» и повторил клубный рекорд по этому показателю Антонио Войяка, который играл за «адзурри» в 1920–1930-х годах.

Остальные матчи тура, сыгранные 20–22 апреля, закончились так: «Верона» – «Фиорентина» – 1:2, «Милан» – «Сассуоло» – 1:2, «Ювентус» – «Парма» – 3:1, «Удинезе» – «Кальяри» – 0:1, «Специя» – «Интер» – 1:1, «Кротоне» – «Сампдория» – 0:1, «Дженоа» – «Беневенто» – 2:2, «Болонья» – «Торино» – 1:1, «Рома» – «Аталанта» – 1:1.

Турнирную таблицу возглавляет «Интер», имеющий на своем счету 76 очков. Вслед за ним в группе лидеров идут «Милан» (66), «Аталанта» (65), «Ювентус» (65), «Наполи» (63), «Лацио» (58) и «Рома» (55).

В списке бомбардиров лидирует Криштиану Роналду («Ювентус»), отличившийся 25 раз. Его ближайшим преследователем является Ромелу Лукаку («Интер»), который забил 21 мяч.
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Фото: РЕЙТЕР
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