«Наполи» победил «Лацио» в игре Серии А, команды забили семь мячей

Голевой дубль в этом сверхрезультативном поединке оформил один из лидеров неаполитанской дружины Лоренцо Инсинье (7-я, с пенальти, 53-я минуты), а еще по одному мячу в ворота римлян отправили Маттео Политано (12), Дрис Мертенс (65) и Виктор Осимхен (80). В составе «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (70) и Сергей Милинкович-Савич (74).Стоит отметить, что Дрис Мертенс забил 102-й гол в Серии А в составе «Наполи» и повторил клубный рекорд по этому показателю Антонио Войяка, который играл за «адзурри» в 1920–1930-х годах.Остальные матчи тура, сыгранные 20–22 апреля, закончились так: «Верона» – «Фиорентина» – 1:2, «Милан» – «Сассуоло» – 1:2, «Ювентус» – «Парма» – 3:1, «Удинезе» – «Кальяри» – 0:1, «Специя» – «Интер» – 1:1, «Кротоне» – «Сампдория» – 0:1, «Дженоа» – «Беневенто» – 2:2, «Болонья» – «Торино» – 1:1, «Рома» – «Аталанта» – 1:1.Турнирную таблицу возглавляет «Интер», имеющий на своем счету 76 очков. Вслед за ним в группе лидеров идут «Милан» (66), «Аталанта» (65), «Ювентус» (65), «Наполи» (63), «Лацио» (58) и «Рома» (55).В списке бомбардиров лидирует Криштиану Роналду («Ювентус»), отличившийся 25 раз. Его ближайшим преследователем является Ромелу Лукаку («Интер»), который забил 21 мяч.