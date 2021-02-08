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Наниматели Минска предложат более 400 рабочих мест на электронной ярмарке вакансий

В четверг, 11 февраля, пройдет электронная ярмарка вакансий с участием предприятий Минска. Во время мероприятия от нанимателей поступят более 400 предложений о трудоустройстве, передает БЕЛТА со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Ярмарка вакансий состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.

Предложения о трудоустройстве поступят от семи предприятий Минска: ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ЖЭУ № 1 Партизанского района Минска, ОАО "Криница", ОАО "Минскремстрой", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".

Участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать важные вопросы, предоставить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По завершении мероприятия актуальные предложения по трудоустройству будут помещены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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