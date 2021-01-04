НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год

Авторский коллектив Института биоорганической химии и Объединенного института проблем информатики попал в данный список за идентификацию методами компьютерного скрининга и молекулярного моделирования потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2.Заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Сергей Какарека отмечен за численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за тридцать лет.Коллектив авторов Института биохимии биологически активных соединений НАН и Гродненского государственного университета им. Я. Купалы оказался в списке лучших за разработку биомедицинской технологии восстановления клеток печени на основе комплекса физиологически активных соединений, обладающих высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью.Среди победителей и коллектив ученых Института физики им. Б. И. Степанова (за установление механизма действия активных форм кислорода в реализации эффектов фотобиостимуляции низкоинтенсивным лазерным излучением репродуктивной функции животных) и аграрии НПЦ по земледелию (за создание гетерозисных гибридов озимой ржи на основе системы цитоплазматической стерильности как основы повышения генетического потенциала).Авторский коллектив Объединенного института машиностроения и Института механики металлополимерных систем им. В. А. Белого отличился в создании информационных моделей – цифровых двойников гидро- и электромеханических приводов для проектирования и мониторинга транспортных машин нового поколения.В десятку попал и коллектив ученых Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова за разработку и применение механохимического наномодифицирования многофункциональных композиционных покрытий компонентов микротехники.Ученых Института биоорганической химии наградят за обнаружение феномена ускорения фосфоролиза нуклеозидов путем иммобилизации ферментных субстратов на анионообменниках как основы для высокоэффективного синтеза противоопухолевых препаратов.Авторский коллектив Института микробиологии будет награжден за создание рекомбинантных штаммов бактерий – продуцентов человеческого белка аннексина в единстве с аденозин-деградирующими ферментами как основы создания биопрепаратов нового поколения.Ученые НПЦ по биоресурсам определили степень математической значимости величин рисков проникновения и распространения чужеродных видов водных беспозвоночных на территории Беларуси.Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки и пройдет в конце января 2021 года.