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  2. "Нам стало скучно": в новом треке Элджей подтвердил расставание с Ивлеевой

"Нам стало скучно": в новом треке Элджей подтвердил расставание с Ивлеевой

Одну из самых ярких и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса – рэпера Элджея (Алексей Узенюк) и телеведущую Анастасию Ивлееву – заподозрили в расставании. К такому выводу поклонники пришли, послушав новый трек исполнителя.  


Об этом рассказали в программе "Новости шоу-бизнеса" на "НТВ".

Три года назад, когда их отношения только зарождались, Алексей посвятил своей тогда еще будущей жене трек "360". С тех пор рэпер больше не признавался девушке в любви таким образом. Но в новом треке Soda он подтвердил, что их отношения с супругой уже не те. Он указал на то, что "им стало скучно и неинтересно". О ком речь, догадаться несложно, хотя имя жены рэпер не называет. 

К слову, недавно Анастасия опубликовала пост у себя в Instagram, чтобы поздравить своего спутника жизни с днем рождения. Вот только в сравнении с прошлогодней публикацией пожелание ограничилось одним предложением. Год назад Ивлеева написала огромный и трогательный текст, в котором не раз призналась супругу в любви. На днях блогерша поделилась историей на своей странице, где появилась та самая цитата: "нам стало скучно, больше неинтересно". Эти слова она сопроводила смайлами – грустным человечком и разбитым сердцем. 



 Фото: instagram.com/_agentgirl_/?hl=ru
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