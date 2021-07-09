Почему не приглашают представителей оппозиции выступать на Белтелерадиокомпании, объяснил ее руководитель Иван Эйсмонт в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1».
– А кого приглашать? Людей с совершенно другой точкой зрения? – задался вопросом руководитель. – Например, Тихановский обещал повесить отдельных своих оппонентов после того, как придет к власти. Или его супругу, которая не понимает, что происходит, и бесконечно лжет – начиная с первого кандидатского выступления у нас на телевидении. Или Александра Федуту, который собирался нас убить? Виктора Бабарико, который 15 миллионов взял? О какой объективности здесь может идти речь?
Иван Эйсмонт подчеркнул, что нам нужна конструктивная оппозиция, которая будет критиковать власть, но не будет финансироваться из-за рубежа для того, чтобы ее свергнуть. В качестве примера он привел появившийся Круглый стол демократических сил, которым занимается Юрий Воскресенский.
– Здравомыслящих людей вполне можно приглашать в эфир. Хотелось бы видеть оппозицию, которая пусть и спорила с нами, но конструктивно высказывала свою точку зрения, – добавил он.
Фото из архива БЕЛТА
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Нам нужна конструктивная оппозиция, которая будет критиковать власть, но не будет финансироваться из-за рубежа, чтобы ее свергнуть – Эйсмонт
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