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  2. «Нам есть что сказать». В Ереване проходит очередная акция протеста с требованием отставки Пашиняна

«Нам есть что сказать». В Ереване проходит очередная акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В этот раз марш дошел до здания прокуратуры. Там оппозиция зачитала письмо ведомству и потребовала ответить на него до 17 декабря. Речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий в связи с исходом военного конфликта в Нагорном Карабахе. 15 декабря прокуратура сообщила общие сведения о деле. Оппозиция теперь пытается узнать, допрошен ли по нему премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Архивное фото

Теперь по порядку. 15 декабря бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что в отношении некоторых должностных лиц возбудили уголовные дела о злоупотреблении полномочиями. «Четко указывается, что некоторые должностные лица, злоупотребляя или не выполняя должностные обязанности, повлияли на исход конфликта [в Нагорном Карабахе]», – сказал он.

День спустя оппозиция немного изменила традиционный маршрут протестного шествия и направилась к зданию прокуратуры. Анонсируя это, один из организаторов марша Ишхан Сагателян подчеркнул: «Мы сегодня пройдем к зданиям полиции, Службы национальной безопасности и прокуратуры. Нам есть что им сказать». 

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Речь о пресловутом письме. Его зачитывал Артур Казинян – глава оппозиционной партии «Одна Армения», которому прокуратура до этого отправила письменный ответ об уголовном деле (об этом также заявил Ванецян). Как уточняет корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий, к ведомству митингующие обратились со списком вопросов. Например, проводятся ли в рамках дела следственные действия и допрошен ли Пашинян. 

Почему глава правительства, по мнению протестующих, может подпадать под это дело? Потому что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с Азербайджаном и Россией. Документ был заключен на невыгодных для Армении условиях. Недовольные таким исходом дела граждане окрестили премьер-министра предателем – и стали требовать его отставки. Акции протеста длятся в стране уже больше месяца.

В ночь на 14 декабря появились слухи об отставке Пашиняна, но тот их опроверг и заявил, что от своего статуса может отказаться «только на основе достоверных результатов волеизъявления народа».
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Фото: РЕЙТЕР
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