Налоговые льготы и обеспечение жильем – как в Беларуси поддерживают многодетных

, – сказал Андрей Ковалевский.По его словам, многодетным семьям предоставлены самые большие льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость., – отметил представитель МНС.Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская рассказала о льготах многодетным семьям при улучшении жилищных условий., – заявила она.Многодетная семья может получить либо льготный кредит по Указу № 13, либо субсидируемый по Указу № 240., – обратила внимание представитель Минстройархитектуры.