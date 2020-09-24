Налоговые льготы и обеспечение жильем – как в Беларуси поддерживают многодетных

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал во время пресс-конференции, какие налоговые льготы предусмотрены для многодетных семей в Беларуси, пишет БЕЛТА.
"Одной из мер государственной поддержки многодетных семей являются налоговые льготы. Они в том числе касаются стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц, то есть той суммы, которая не облагается таким налогом в составе зарплаты. Стандартный налоговый вычет для семей с одним ребенком предоставляется в размере BYN 34, с двумя и более – BYN 65 на каждого. Для примера: при наличии трех детей и зарплате в BYN 1 тыс. не облагается налогом практически BYN 200. Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется", – сказал Андрей Ковалевский.
По его словам, многодетным семьям предоставлены самые большие льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость. "От этих налогов полностью освобождаются все принадлежащие им здания, сооружения, квартиры, гаражи и земельные участки. Исключение составляют только те случаи, когда эти капитальные строения либо земельные участки предназначены либо используются для предпринимательской деятельности", – отметил представитель МНС.
Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская рассказала о льготах многодетным семьям при улучшении жилищных условий. "Государственная поддержка предоставляется им во внеочередном порядке, кроме того, их направляют на строительство жилья в течение года с даты принятия на учет нуждающихся. В сельских населенных пунктах, малых городах вопрос обеспечения многодетных жильем в течение года фактически решен. Думаю, в больших городах мы тоже в ближайшее время выйдем на годичный срок", – заявила она.
Многодетная семья может получить либо льготный кредит по Указу № 13, либо субсидируемый по Указу № 240. "Если мы говорим о строительстве по Указу № 13, льготный кредит многодетной семье будет предоставлен на 40 лет под 1% годовых. Размер кредита исчисляется исходя из 20 кв. м на человека и из норматива стоимости квадратного метра BYN 817. Если многодетная семья строит одноквартирный либо блокированный дом в сельской местности, то размер государственной поддержки там значительно больше", – обратила внимание представитель Минстройархитектуры.
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Налоговые льготы и обеспечение жильем – как в Беларуси поддерживают многодетных
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК