Венок с надписью «Защитникам Отечества от Министерства по налогам и сборам» на братскую могилу на бульваре Толбухина возложил министр Сергей Наливайко. На надмогильную плиту с надписью «Тут пахавана больш 10 тысяч савецкіх воінаў, партызан і мірных грамадзян, закатаваных і растраляных нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў 1941–1944 гг.» также легли тюльпаны и гвоздики.
– Каждый год в преддверии Дня Победы мы возлагаем венки и цветы к памятникам и монументам, чтим память погибших в Великой Отечественной войне. Это наша святая обязанность, – уверен Сергей Наливайко. – Для любого здравомыслящего человека 9 мая – это священная дата. Признаюсь, всегда был убежден, что наша Победа в той страшной войне настолько очевидна и однозначна, что вопросов к ней быть не должно. Я был готов поспорить с кем угодно, что в нашей стране невозможна другая оценка тех событий. И очень сильно удивился, когда увидел, как интерпретируют нашу историю. Как всеми силами стараются придать иной смысл нашей Победе. Это подло. И очень больно, когда понимаешь, что в одночасье все может перевернуться, как это случилось в ряде сопредельных государств. Так быть не должно. И мы будем хранить нашу память.
Братская могила на бульваре Толбухина – не единственный памятник, который в преддверии 9 Мая посещают сотрудники налоговой службы. Структура ведомства довольно развита: в каждой инспекции по налогам и сборам есть памятное место, к подножию которого они несут цветы.
Фото Светланы Грековой
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Наливайко: «Пытаться придать нашей Победе иной смысл – это подло»
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