Наливайко: «Пытаться придать нашей Победе иной смысл – это подло»

– уверен Сергей Наливайко. –Братская могила на бульваре Толбухина – не единственный памятник, который в преддверии 9 Мая посещают сотрудники налоговой службы. Структура ведомства довольно развита: в каждой инспекции по налогам и сборам есть памятное место, к подножию которого они несут цветы.Фото Светланы Грековой