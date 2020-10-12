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  2. Наливайко: при совершенствовании налогового законодательства основными принципами будут простота и справедливость

Наливайко: при совершенствовании налогового законодательства основными принципами будут простота и справедливость

Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко журналистам по итогам доклада Президенту об актуальных вопросах развития налоговой системы Беларуси. Министр подчеркнул:

– Глава государства отметил, что неплохой Налоговый кодекс. Но жизнь не стоит на месте. Поэтому надо соответствовать реалиям времени. Около полугода дано нам на выработку подходов по совершенствованию налогового законодательства. Основными принципами будут простота – в понимании, использовании Налогового кодекса – и справедливость в вопросах налогообложения.

Как проинформировал глава ведомства, обновленный кодекс вступит в действие с 2022 года. Министр добавил, что подходы будут реализованы через повышение уровня цифровизации налоговой системы, электронного взаимодействия службы с субъектами хозяйствования и гражданами.

По словам Сергея Наливайко, после запуска в эксплуатацию соответствующих электронных систем собираемость платежей и прозрачность действий субъектов хозяйствования существенно повышаются. Около 88 процентов субъектов взаимодействуют с налоговой службой в электронном виде, более 90 процентов выставляют положительные оценки.

– Мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас электронное взаимодействие приближалось к 100 процентам. Точно так мы бы хотели, чтобы к 100 процентам приближались позитивные оценки, – рассказал Сергей Наливайко.

По его словам, при совершенствовании кодекса ведомство будет использовать любой  эффективный и современный зарубежный опыт:

Мы не закрыты, не зашорены. И до сегодняшнего дня не стеснялись "подсматривать" где-то у наших коллег. Но какого-то слепого копирования или переноса однозначно не будет. Задача стоит проанализировать и выстроить систему так, чтобы она была удобна и применима именно в нашей стране.

Что касается некоторого отставания при собираемости платежей, которые администрирует налоговая служба, оно объясняется объективными причинами. Министр отметил:

– В Правительстве идет работа на предмет пролонгации льгот для предприятий в условиях пандемии. Мы для себя задачу ставим, конечно, компенсировать выпадающие доходы.

Фото: БЕЛТА

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