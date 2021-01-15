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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

«Белорусская кухня» на телеканале «Беларусь 3»: новые рецепты и экскурсии в белорусскую глубинку

Накормят вкусно

Самый вкусный проект на отечественном телевидении — кулинарно‑историческое шоу «Белорусская кухня» — возвращается на «Беларусь 3» с новыми ароматными находками. В этом сезоне ведущие программы Елена Спиридович, шеф-повар Вартан Санамянц и этнолог Лариса Метлевская по-прежнему будут искать (и находить!) старинные рецепты и рассказывать, как адаптировать их для приготовления блюд в современных условиях.

ФОТО TVR.BY

Белорусская кухня и ее традиции формировались на протяжении нескольких столетий. Отсюда — бесконечное множество оригинальных рецептов, которыми пользуются кулинары из самых разных уголков страны. Впрочем, у некоторых наших соседей белорусская кухня до сих пор ассоциируется исключительно с драниками, хотя знатоки кулинарной истории давно выступают против такого стереотипа. 

— На самом деле наши предки имели богатую фантазию и изысканный вкус, — встает на защиту отечественной гастрономии этнограф Лариса Метлевская. — Поэтому их застолья часто превращались в настоящий ритуал.

Большинство рецептов, которые предлагает зрителям «Белорусская кухня», найдены во время поездок по деревням. Каждый выпуск проекта — это в том числе оригинальная экскурсия по белорусской глубинке. За почти 10 лет выхода программы в эфир съемочная группа собрала сотни рецептов: от общеизвестных (вроде мачанки и картофельной бабки) до фамильных «прысмакаў», которые передаются в некоторых семьях из поколения в поколение. К слову, парочкой таких рецептов поделилась со зрителями и сама Лариса Метлевская: 

— Мое детство прошло в деревне, поэтому я рано узнала, что такое вкус блюд, приготовленных в домашней печи. Много наблюдала за мамой и бабушкой. Но признаюсь честно: ухват впервые взяла в руки именно на съемках «Белорусской кухни». 
Первый выпуск «Белорусской кухни» вышел в январе 2012 года. И до сих пор проект остается одним из самых востребованных кулинарных шоу на отечественном телевидении. 
Какие клецки вкуснее: из щуки или судака? Как правильно завернуть языки в уши? И почему проще пареной репы может быть только пареная капуста с запеченным салом? Каждый новый рецепт шеф‑повар проекта Вартан Санамянц разбирает пошагово, кропотливо, с инструкциями и полезными лайфхаками. Вартан Гургенович не скрывает: многие блюда перед тем, как приготовить на студийной кухне, он сначала тестирует на домашних:

— Мы все очень любим белорусскую кухню, особенно всевозможные творожные запеканки. Блюда из капусты, к слову, тоже идут на ура. Ну и мачанка, конечно. Никогда не откажу себе в удовольствии ее приготовить. 

ФОТО ZVIAZDA.BY

Елена Спиридович с национальной кулинарией тоже давно на «ты». Признается: некоторые блюда, которые наши предки стряпали чуть ли не каждый день, она готовит в том числе и на большие праздники:

— В числе любимых, например, белорусская груца — перловая каша с горохом. Очень популярное блюдо на западе Беларуси. Груца (это, кстати, и есть «перловка» по‑белорусски) раньше была очень распространенной крупой. Горох, к слову, кашу ничуть не портит, многие мои гости его даже не замечают. Еще люблю добавить сверху жареный лучок — вкуснотища получается страшная! 

Сковородник из тыквы — еще одно любимое блюдо ведущей, подсмотренное ею на съемке «Белорусской кухни»:

— Лучшего осеннего десерта, считаю, просто нет! Готовится быстро и просто, а получается очень вкусно. В составе пирога опять же нет ничего лишнего, поэтому за фигуру можно не переживать. 

Но главное дело, которое сделала «Белорусская кухня» для Елены Спиридович, — положила начало их почти десятилетней дружбе с Вартаном Санамянцем: 

— Мы не просто близко общаемся, но и дружим семьями. Стали за эти годы просто родными людьми, вместе отмечаем все праздники. И за эту дружбу я очень благодарна «Белорусской кухне». Ведь такие вещи, как дружба, не рождаются на пустом месте. Есть много коллег, с которыми вы, работая бок о бок, общаетесь, но ведь не все становятся вашими друзьями, верно? Так вот мне повезло обрести на этом проекте родственную душу — и это действительно большое счастье. 

Обратите внимание: «Белорусская кухня» выходит на телеканале «Беларусь 3» каждый день. Расписание на следующую неделю такое: в понедельник ведущие расскажут, как готовить овощной кугель. Во вторник поделятся рецептом кашанки, в среду — клецек из рыбы. Днем позже запасайтесь ручкой и бумагой, чтобы записать, как приготовить «бабоўнiкi», а в пятницу ждем в эфире рецепт свиного колена по‑автюковски. В субботу у хозяюшек будет возможность поэкспериментировать с рыбными колбасками по‑заболоцки, а в воскресенье — порадовать домашних черносливом с творогом. 

leonovich@sb.by

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