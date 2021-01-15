«Белорусская кухня» на телеканале «Беларусь 3»: новые рецепты и экскурсии в белорусскую глубинку

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Первый выпуск «Белорусской кухни» вышел в январе 2012 года. И до сих пор проект остается одним из самых востребованных кулинарных шоу на отечественном телевидении.

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Белорусская кухня и ее традиции формировались на протяжении нескольких столетий. Отсюда — бесконечное множество оригинальных рецептов, которыми пользуются кулинары из самых разных уголков страны. Впрочем, у некоторых наших соседей белорусская кухня до сих пор ассоциируется исключительно с драниками, хотя знатоки кулинарной истории давно выступают против такого стереотипа.— встает на защиту отечественной гастрономии. —Большинство рецептов, которые предлагает зрителям «Белорусская кухня», найдены во время поездок по деревням. Каждый выпуск проекта — это в том числе оригинальная экскурсия по белорусской глубинке. За почти 10 лет выхода программы в эфир съемочная группа собрала сотни рецептов: от общеизвестных (вроде мачанки и картофельной бабки) до фамильных «прысмакаў», которые передаются в некоторых семьях из поколения в поколение. К слову, парочкой таких рецептов поделилась со зрителями и сама Лариса Метлевская:Какие клецки вкуснее: из щуки или судака? Как правильно завернуть языки в уши? И почему проще пареной репы может быть только пареная капуста с запеченным салом? Каждый новый рецептразбирает пошагово, кропотливо, с инструкциями и полезными лайфхаками. Вартан Гургенович не скрывает: многие блюда перед тем, как приготовить на студийной кухне, он сначала тестирует на домашних:с национальной кулинарией тоже давно на «ты». Признается: некоторые блюда, которые наши предки стряпали чуть ли не каждый день, она готовит в том числе и на большие праздники:Сковородник из тыквы — еще одно любимое блюдо ведущей, подсмотренное ею на съемке «Белорусской кухни»:Но главное дело, которое сделала «Белорусская кухня» для Елены Спиридович, — положила начало их почти десятилетней дружбе с Вартаном Санамянцем:Обратите внимание: «Белорусская кухня» выходит на телеканале «Беларусь 3» каждый день. Расписание на следующую неделю такое: в понедельник ведущие расскажут, как готовить овощной кугель. Во вторник поделятся рецептом кашанки, в среду — клецек из рыбы. Днем позже запасайтесь ручкой и бумагой, чтобы записать, как приготовить «бабоўнiкi», а в пятницу ждем в эфире рецепт свиного колена по‑автюковски. В субботу у хозяюшек будет возможность поэкспериментировать с рыбными колбасками по‑заболоцки, а в воскресенье — порадовать домашних черносливом с творогом.