Митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием

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Дается напоминание:В послании отмечается величие благодати от встречи с Богом для души человека и упоминается наставление преподобного Симеона Нового Богослова:В послании говорится о нелегком пути, пройденном в прошлом году:В послании отмечается:В послании возвещается о том, чтои отмечается:В большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир.– отмечается в послании.Послание завершается сердечным поздравлением с праздником Рождества Христова и пожеланиями здравия, благоденствия, всесильной помощи Божией в повседневных трудах: