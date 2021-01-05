Митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием

«В нынешние дни радостного и светлого торжества во всех храмах звучит вдохновенный призыв рождественского канона: «Христос раждается – славите, Христос с небес – срящите!» – говорится в послании.
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Дается напоминание: «Будем благоговейно, с молитвой внимать сим словам, присутствуя на праздничном богослужении, молитвенно вспоминая и тех, кто ныне пребывает вне церковных стен, там, где застали их жизненные обстоятельства. Все вместе вслед за евангельскими волхвами, ведомые Вифлеемской звездой к яслям Богомладенца, принесем Господу нашему Иисусу Христу дары своей любви, открывая Ему исполненные веры и преданности сердца. Ибо всех нас в эти праздничные дни объединяет неизреченная радость о Родившемся Спасителе мира».
В послании отмечается величие благодати от встречи с Богом для души человека и упоминается наставление преподобного Симеона Нового Богослова: «Пока ты вообще дышишь, все усерднее ищи Его и стремись к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя».
В послании говорится о нелегком пути, пройденном в прошлом году: «Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе – все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх перед будущим, забывая об Отеческой Любви Божией ко всем нам и Его спасительном Промысле».
В послании отмечается: «Для нас как христиан происходящее ― не предлог и не основание для уныния: мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные. Что бы ни происходило, «Свет во тьме светит, и тьма его не может объять» (Ин. 1:5). События минувшего года – серьезный повод задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям, дарованным Господом нашим Иисусом Христом, в стремлении к Богодухновенным Евангельским нравственным идеалам».
В послании возвещается о том, что «верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире и прежде всего в своем Отечестве» и отмечается: «Но мы также при этом не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу, не позволяя ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. Именно этот мир Христов, как только он воцарится в сердце человеческом, дает ему силу любить не только Бога и ближнего, но даже и врага своего».
В большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир. «Но Господь и не призывает нас к этому, – отмечается в послании. –Будем делать то доброе, что в наших силах, а в остальном положимся на волю Божию: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». В то же время мы можем и должны пристально следить за тем, что происходит в наших сердцах. По словам преподобного Макария Египетского, «сердце – это малый сосуд, но в нем вмещаются все вещи: там Бог, там Ангелы, там жизнь и Царство, там небесные обители, там сокровища благодати».
Послание завершается сердечным поздравлением с праздником Рождества Христова и пожеланиями здравия, благоденствия, всесильной помощи Божией в повседневных трудах: «Чтобы светлое переживание наступившего торжества исполнило наши сердца радостью о Родившемся Богомладенце, чтобы душевная гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всем Отечестве нашем и за его пределами. И пусть свет Вифлеемской звезды освещает все пути, по которым нам предстоит пройти в новом году!»
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Митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием
Накануне Рождества Христова митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Белорусской православной церкви
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ