Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Накануне Рождества Христова митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Белорусской православной церкви

Митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием

Накануне Рождества Христова митрополит Вениамин обратился с Рождественским посланием к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Белорусской православной церкви

«В нынешние дни радостного и светлого торжества во всех храмах звучит вдохновенный призыв рождественского канона: «Христос раждается – славите, Христос с небес – срящите!» – говорится в послании.

Фото из архива

Дается напоминание: «Будем благоговейно, с молитвой внимать сим словам, присутствуя на праздничном богослужении, молитвенно вспоминая и тех, кто ныне пребывает вне церковных стен, там, где застали их жизненные обстоятельства. Все вместе вслед за евангельскими волхвами, ведомые Вифлеемской звездой к яслям Богомладенца, принесем Господу нашему Иисусу Христу дары своей любви, открывая Ему исполненные веры и преданности сердца. Ибо всех нас в эти праздничные дни объединяет неизреченная радость о Родившемся Спасителе мира».

В послании отмечается величие благодати от встречи с Богом для души человека и упоминается наставление преподобного Симеона Нового Богослова: «Пока ты вообще дышишь, все усерднее ищи Его и стремись к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя».

В послании говорится о нелегком пути, пройденном в прошлом году: «Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом. Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе – все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх перед будущим, забывая об Отеческой Любви Божией ко всем нам и Его спасительном Промысле». 

В послании отмечается: «Для нас как христиан происходящее ― не предлог и не основание для уныния: мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные. Что бы ни происходило, «Свет во тьме светит, и тьма его не может объять» (Ин. 1:5). События минувшего года – серьезный повод задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям, дарованным Господом нашим Иисусом Христом, в стремлении к Богодухновенным Евангельским нравственным идеалам».

В послании возвещается о том, что «верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире и прежде всего в своем Отечестве» и отмечается: «Но мы также при этом не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове. Будем внимать своему сердцу, не позволяя ему погружаться в пучину переживаний и страстей, дабы не потерять драгоценный внутренний мир души, даруемый свыше ищущим волю Божию. Именно этот мир Христов, как только он воцарится в сердце человеческом, дает ему силу любить не только Бога и ближнего, но даже и врага своего». 

В большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир. «Но Господь и не призывает нас к этому, – отмечается в послании. –Будем делать то доброе, что в наших силах, а в остальном положимся на волю Божию: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». В то же время мы можем и должны пристально следить за тем, что происходит в наших сердцах. По словам преподобного Макария Египетского, «сердце – это малый сосуд, но в нем вмещаются все вещи: там Бог, там Ангелы, там жизнь и Царство, там небесные обители, там сокровища благодати».

Послание завершается сердечным поздравлением с праздником Рождества Христова и пожеланиями здравия, благоденствия, всесильной помощи Божией в повседневных трудах: «Чтобы светлое переживание наступившего торжества исполнило наши сердца радостью о Родившемся Богомладенце, чтобы душевная гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всем Отечестве нашем и за его пределами. И пусть свет Вифлеемской звезды освещает все пути, по которым нам предстоит пройти в новом году!»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Минское "Динамо" победило СКА в матче чемпионата КХЛ
Минское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в матче чемпионата КХЛ
В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
Гомельская епархия подарила больницам медоборудование
В Минске за 2020 год под колесами авто погибли 17 человек, 240 травмированы
Уборка по методу профи: как это делают лайфстайл-писатели
Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти на февраль и март
Хоккеисты "Северстали" победили "Куньлунь" в матче чемпионата КХЛ
До 600 звонков в день: как работает новый единый колл-центр «Минскводоканала»
В выходные милиция проведет допмероприятия по профилактике преступлений в быту
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мы писали, мы устали
Ссора роботов-библиотекарей в Китае умилила сеть (Видео)
Число пострадавших при взрыве в кафе на юге Сербии возросло до 42
Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей
15 января в честь Татьяны Шеметовец артисты балета Большого театра станцуют одноактные спектакли «Кармина Бурана» и «Кармен-сюита»
США расширили санкции против Ирана
Белорусские гандболисты победили норвежцев в квалификации чемпионата Европы
Участников из 26 стран соберет виртуальный «Арт-парад в Витебске»
Экспозиция фоторабот «Знамя Победы» открылась в Бресте
ОСВОД вновь советует любителям зимней рыбалки не торопиться на лед
Ковальков: нужно стимулировать рождение в семьях второго ребенка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пат и Паташон
Тренды подиума: самые модные цвета зимы 2021 года
Уроженец Пинска за несколько месяцев совершил на Гомельщине более 40 краж из автомобилей
В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из России с тест-системами для диагностики коронавируса
Житель Череповца задержан при попытке нарушить белорусско-литовскую границу
В первый час 2021 года абоненты одного из белорусских мобильных операторов проговорили почти 5,3 миллиона минут
Брестскую область на ВНС представят 184 депутата местных Советов
В водоеме в Мстиславском районе на полгода запретили любительский лов рыбы ради ее сохранности
МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве
Белорусский союз женщин выдвинул 135 делегатов на Всебелорусское народное собрание
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих
мнение
Виктория КОХНО
Каковы плоды инфантильности
Могилевчанка украла из квартиры знакомой деньги
Владимир Караник передал Скидельскому лицею современный трактор
Александр Степанов, и.о. председателя РПТС – о ситуации в партии
Пиневич – о Республиканском госпитале инвалидов ВОВ: здесь формируется среда для здорового старения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 человека с COVID-19, выписаны 949 пациентов
Лесхозы подарили школам и садикам на периферии более 730 новогодних деревьев
Экипаж Сергея Вязовича выиграл третий этап «Дакара»
Президент Армении заразился коронавирусом нового типа
В Минске женщина уснула за рулем и спровоцировала ДТП с участием нескольких авто
Стоматолог назвал продукты, портящие цвет зубов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Остепененного предателя можно ведь и послушать? Только выводы сделать
Названы неожиданные свойства граната
В Минской области органы занятости трудоустроили более 17 тыс. человек в 2020 году
Воронюк: на каждом участнике Всебелорусского народного собрания лежит огромная ответственность
Авторы
СКАНИРУЙТЕ