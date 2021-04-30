Во время майских праздников белорусов призывают соблюдать масочный режим и физическое дистанцирование. Об этом напомнил заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, сообщает БЕЛТА.
– Ситуация с распространением коронавируса серьезная, напряженная, но контролируемая, поэтому я рекомендую нашим гражданам в преддверии великих праздников, праздничных выходных в мае прислушаться к рекомендациям Минздрава, – подчеркнул он.
Представитель ведомства посоветовал ограничить, насколько это возможно, посещение мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в виде медицинских масок или повязок, респираторов, а также применять средства дезинфекции, в том числе при влажных уборках в домах.
– Но самое главное – чтобы граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания максимально ограничили свое пребывание в местах массового скопления населения, – добавил главный государственный санитарный врач.
Александр Тарасенко обозначил, что эти рекомендации также относятся к переболевшим и вакцинированным.
Александр Тарасенко отметил, что в прошлом году религиозным организациям были направлены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, а в этом году в преддверии Пасхи о них напомнили. В основном рекомендуется по возможности ограничить количество посетителей религиозных организаций (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио- и видеотрансляции богослужений. Посетителям стоит рассказать о соблюдении безопасной социальной дистанции не менее 1–1,5 м и об использовании масок.
Опубликовано:
642
Накануне праздников в Минздраве напомнили о важности масочного режима и дистанцирования
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: