Счастливыми обладателями квадратных метров стали 80 многодетных семей. Дома возведены в рамках Указа Президента Беларуси № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Возвели жилье менее чем за год ЧПУП «Зодчие XXI века», светлогорское ОАО «Строительный трест № 20» и ОАО «Рогачевстрой».
Перед тем как новоселы шагнули в свои квартиры, руководством района, строителями была торжественно перерезана красная ленточка.
– Жилье – архиважное приобретение для каждого человека, каждой семьи. Пусть эти стены оберегают жильцов от всех невзгод, пусть в них царят покой и уют. Здоровья и всех вам благ! – сказал заместитель председателя Рогачевского райисполкома на церемонии торжественного ввода домов Сергей Атрашков.
– Несмотря на все трудности, с которыми все мы столкнулись в уходящем году, для нашей семьи он был счастливым. Мы обрели новое комфортное жилье, в котором будут расти наши дети. И это много значит, – считает многодетная мама Ольга Сырьева. При строительстве квартиры ее семья использовала материнский капитал.
В текущем году на Рогачевщине введено в строй 11 тысяч квадратных метров жилья. И это направление остается среди приоритетов социальной политики в районе.
Фото: slova.by
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Накануне Нового года в Рогачеве торжественно ввели в строй два многоквартирных дома
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