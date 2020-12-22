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Накануне Нового года состоится инклюзивное онлайн-представление «Маленький Дед Мороз»

Представление состоится 29 декабря в 19:00 в рамках информационной кампании по снижению стигматизации в отношении детей с инвалидностью «Просто дети», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации, сообщила координатор проекта Екатерина Герасимович. 


Что важно, стать зрителем представления «Маленький Дед Мороз», автором которого является минский беби-театр «Бусы», может любой желающий. Чтобы получить электронный билет на представление, нужно подписаться на Instagram-аккаунт информационной кампании «Просто дети» @prostodeti.by и рассказать в социальной сети о новогодней мечте своего ребенка. Трансляция концерта будет проходить на платформе Zoom. 

– Представление «Маленький Дед Мороз» можно смело назвать инклюзивным. Зрители программы узнают историю о Дедушке Морозе, который отличался от остальных – он был совсем маленький. Большие Деды Морозы предлагали ему отказаться от идеи дарить сказку окружающим и оставаться дома. Но Маленький Дед Мороз оказался отважным и верил в свою мечту, – рассказывает Екатерина Герасимович. 


Участников онлайн-представления ждут красивая музыка в живом исполнении оркестра, зимние танцы, украшение елки, общение и волшебные новогодние конкурсы от Маленького Деда Мороза.

Фото предоставлено организаторами представления
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