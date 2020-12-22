Накануне Нового года состоится инклюзивное онлайн-представление «Маленький Дед Мороз»

Что важно, стать зрителем представления «Маленький Дед Мороз», автором которого является минский беби-театр «Бусы», может любой желающий. Чтобы получить электронный билет на представление, нужно подписаться на Instagram-аккаунт информационной кампании «Просто дети» @prostodeti.by и рассказать в социальной сети о новогодней мечте своего ребенка. Трансляция концерта будет проходить на платформе Zoom.– рассказывает Екатерина Герасимович.Участников онлайн-представления ждут красивая музыка в живом исполнении оркестра, зимние танцы, украшение елки, общение и волшебные новогодние конкурсы от Маленького Деда Мороза.Фото предоставлено организаторами представления